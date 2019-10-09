В Германии совершен очередной теракт

Выстрелы и взрывы сотрясли в среду тихие улицы рядом с синагогой в немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт). По данным, которые озвучили местные власти на момент подписания номера, погибли по меньшей мере два человека.

Полиция проинформировала через Twitter, что злоумышленники, которых было минимум двое, "произвели несколько выстрелов", а затем "скрылись на автомобиле", угнанном у местного таксиста. Сначала нападавшие пытались проникнуть в синагогу, где находились около 100 человек, но их остановили. Тогда они стали стрелять по дверям и окнам. Кроме того, по данным газеты Bild, один из нападавших бросил ручную гранату на территорию еврейского кладбища в том же районе. Расследованием атаки занялась Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ, которая, как отмечают местные СМИ, обычно ведет дела по террористическим актам.

Телеканал n-tv утверждает, что нападавший также выстрелил в витрину турецкой закусочной и пытался кинуть в нее пиротехническое изделие. Вскоре правоохранители сообщили о новой стрельбе, в этот раз в соседнем Ландсберге, расположенном примерно в 15 километрах. По сообщениям очевидцев, нападавшие были одеты в военную экипировку. Силовики стянули все доступные подкрепления к Галле. В ходе операции по поимке преступников полиция задержала одного человека. После стрельбы, как сообщил концерн Deutsche Bahn, был закрыт центральный вокзал города. Представительства России, включая посольство в Берлине и генконсульство в Лейпциге, проверяют не было ли пострадавших среди россиян. А местные СМИ, с учетом места нападения, отметили, что оно произошло в Йом-Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.