Новости

В Петербурге умер бывший главный архитектор города 17:02
Вдова актера Марьянова прокомментировала итоги расследования 17:00
Changan анонсировал новый кроссовер для России 17:00
В Ленинградской области водитель насмерть сбил трехлетнюю девочку 16:57
Травматолог рассказал, как уберечь себя от падений 16:52
Эксперт дал советы по утеплению дачи 16:51
Минск заинтересован в скорейшем решении визового вопроса с ЕС 16:48
На Дону воспитателя уволили за объяснение фразы из "Конька-Горбунка" 16:40
В Новороссийске сбивший ребенка депутат сложил полномочия 16:38
В Австралии спасли пингвина-рекордсмена 16:33
Академия наук Беларуси разработала перечень "проектов будущего" 16:29
В Самаре оштрафуют восьмерых участников заезда блогера Гасанова 16:23
Работу канатной дороги на Воробьевых горах продлят до 3.00 из-за футбола 16:22
Ученый и политолог из России стал советником президента Армении 16:21
Эрдоган позвонил Путину по Сирии 16:20
В Югре выдали российский паспорт 99-летней уроженке Украины 16:20
Подлодка "Колпино" выпустила ракеты "Калибр" в Черном море 16:18
В ГИС ЖКХ провели первый платеж через систему быстрых платежей 16:16
Семья Юлии Началовой благословила съемки телесериала о певице 16:09
Украина пропустила националистов к району разведения войск в Донбассе 16:00
Новый Renault Sandero: первые прототипы выехали на дороги 16:00
Вышел второй трейлер фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" 15:57
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции 15:56
ОНФ не досчитался сантиметрового слоя асфальта на дорогах Челябинска 15:55
Ученые рассказали о вреде молока для людей в возрасте 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
09.10.2019 16:16
Рубрика: Экономика

В ГИС ЖКХ провели первый платеж через систему быстрых платежей

Текст: Ольга Туманова

"Почта России" и группа "Интер РАО" успешно провели операцию по оплате жилищно-коммунальных услуг на базе Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ через систему быстрых платежей Банка России.

Платеж был совершен гражданином с использованием QR-кода в личном кабинете ГИС ЖКХ на адрес поставщика услуг - ООО "Энергосбыт Волга" (входит в группу "Интер РАО"). Банком-агентом ресурсоснабжающей организации и получателем перевода выступил ПАО "Промсвязьбанк".

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов

"ГИС ЖКХ несомненно является инструментом цифровизации отрасли. Интеграция платежных сервисов ГИС ЖКХ с системой быстрых платежей Банка России позволит населению осуществлять моментальную оплату счетов независимо от банка, в котором открыт счет. "Почта России" планирует активное использование СБП для оплаты не только ЖКХ, но и других услуг", - отметил заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО "Почта России" Михаил Волков.

Пилотный проект по дальнейшему расширению возможностей оплаты услуг через СБП планируется реализовать до конца 2019 года.

ГИС ЖКХ - единая федеральная централизованная информационная система в сфере жилищно-коммунального хозяйства. "Почта России" выполняет обязанности оператора ГИС ЖКХ по обеспечению работоспособности и модернизации ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным законом "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

Система быстрых платежей (СБП) - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить средства по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Кроме того, в СБП реализована возможность оплаты товаров и услуг в том числе по QR-коду.

Экономика ЖКХ Компании Связь Почта России Компании Энергетика Интер РАО ЕЭС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент Турции объявил о начале ввода войск в Сирию
В Кремле не исключили возможные новые провокации США
Два человека погибли из-за стрельбы в немецком Галле
Песков назвал "криминальным чтивом" публикации о попытках дестабилизации Европы
В Совфеде объяснили смысл блокировки пользователей почты и мессенджеров