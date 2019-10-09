В ГИС ЖКХ провели первый платеж через систему быстрых платежей

"Почта России" и группа "Интер РАО" успешно провели операцию по оплате жилищно-коммунальных услуг на базе Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ через систему быстрых платежей Банка России.

Платеж был совершен гражданином с использованием QR-кода в личном кабинете ГИС ЖКХ на адрес поставщика услуг - ООО "Энергосбыт Волга" (входит в группу "Интер РАО"). Банком-агентом ресурсоснабжающей организации и получателем перевода выступил ПАО "Промсвязьбанк".

"ГИС ЖКХ несомненно является инструментом цифровизации отрасли. Интеграция платежных сервисов ГИС ЖКХ с системой быстрых платежей Банка России позволит населению осуществлять моментальную оплату счетов независимо от банка, в котором открыт счет. "Почта России" планирует активное использование СБП для оплаты не только ЖКХ, но и других услуг", - отметил заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО "Почта России" Михаил Волков.

Пилотный проект по дальнейшему расширению возможностей оплаты услуг через СБП планируется реализовать до конца 2019 года.

ГИС ЖКХ - единая федеральная централизованная информационная система в сфере жилищно-коммунального хозяйства. "Почта России" выполняет обязанности оператора ГИС ЖКХ по обеспечению работоспособности и модернизации ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным законом "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

Система быстрых платежей (СБП) - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить средства по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Кроме того, в СБП реализована возможность оплаты товаров и услуг в том числе по QR-коду.