В Карелии проходят спектакли в рамках театрального фестиваля

В нынешнем году Петрозаводск в седьмой раз принимает фестиваль "Золотая Маска". В афише два московских спектакля - "Свои люди - сочтемся" Российского академического Молодежного театра и "Старый дом" Центра драматургии и режиссуры. Не менее значимо участие в фестивале и постановок петрозаводских театров - недавнего номинанта, спектакля Театра кукол "Вишневый сад" и отмеченной в 2013 году премией "Золотая Маска" версии легендарного балета "Золушка" Музыкального театра Республики Карелия.

Елена Ларионова Фото: Виталий Голубев

О проекте, его особенностях и нюансах мы поговорили с директором Музыкального театра Республики Карелия Еленой Ларионовой.

Семь фестивалей - это уже значимая цифра, накопился опыт. Или каждый принимаете как впервые?

Елена Ларионова: Региональная программа "Золотой Маски" впервые приехала в Карелию в 2010 году, а с 2015-го она стала проводиться ежегодно. Это говорит о том, что наше сотрудничество с фестивалем уже вполне устойчиво. И мы понимаем, какая от нас требуется организационная работа, чтобы показать спектакли фестиваля, и "Золотая Маска" понимает, что нам можно доверить прием ведущих российских театров с их порой технически крайне сложными постановками. Работа требуется с обеих сторон очень значительная. Так, в этом году мы утвердили афишу уже весной, наметили площадки, на которых осенью пройдут показы. Продажу билетов открыли в июне, и к июлю их уже не было. Это объяснимо: когда в течение ряда лет публика раз от разу убеждается на личном опыте в высоком качестве привозимых фестивалем спектаклей, тогда и не требуется больших маркетинговых усилий для того, чтобы залы были полными. Имя "Золотой Маски" уже является убедительным для наших зрителей. Приезжают разные театры, каждый со своим ярким лицом, и всегда публика ждет новых открытий. Это делает культурную жизнь в регионе более разнообразной, дает жителям ощущение определенной "столичности". Да и нашим театрам очень интересно посмотреть на работу лучших из своих коллег, сверить с ними свои творческие часы.

Музыкальный театр Республики Карелия Фото: Виталий Голубев

Легко ли проводить фестивали? Насколько в этом важна поддержка в лице властей или партнеров?

Елена Ларионова: Когда начинали, у нас был сугубо профессиональный интерес и желание сделать театральную жизнь республики полнокровной. И со временем пришло понимание и руководства республики, и представителей бизнеса. Теперь нас поддерживает республиканское министерство культуры, с 2015 года - компания "Северсталь". Эта поддержка очень важна, она помогает нам обеспечивать достойный уровень организации фестивальной программы, разнообразить ее, привозить "большие" спектакли. Составляя афишу, стараемся показать и уже зарекомендовавшие себя спектакли, и совсем свежие, из последних театральных событий. Так, жители Петрозаводска были первыми немосковскими зрителями спектакля "Добрый человек из Сезуана" Юрия Бутусова. Только-только спектакль получил "Золотую Маску", только-только был принят критикой, и буквально через неделю его увидел петрозаводский зритель. В прошлом году привезли "Рассказы Шукшина" Театра Наций. Огромная благодарность театру за то, что они смогли привезти свою очень непростую труппу, согласовать, договориться, чтобы все именно в это время смогли приехать.

Получается, что вы не так часто принимаете музыкальные спектакли, близкие вам по специфике?

Елена Ларионова: Привезти полномасштабный музыкальный спектакль - большие расходы. Ведь не хочется, например, отказываться от оркестра. В операх и балетах и на сцене, как правило, большее, чем в драме, количество занятых артистов. Все это делает гастроли музыкальных спектаклей очень дорогими. За время проведения "Золотой Маски" в Карелии мы привозили из музыкальных театров только Михайловский театр с программой балетов Начо Дуато. Но я надеюсь, что когда-то это случится в нашей жизни.

Алодисменты после спектакля "Рассказы Шукшина". На фото Евгений Миронов Елена Ларионова. Фото: Виталий Голубев

В рамках нынешнего фестиваля вы будете показывать и свой спектакль - балет "Золушка". И повезете его в Ижевск. Сегодня вы принимающая сторона - хозяйка, а в Ижевске будете гостями. Не сложно ли это?

Елена Ларионова: Театр за годы своего существования обрастает своим зрителем. И он зачастую комплиментарен. Это нормально. А в чужом городе другой зритель. И такие поездки - проверка на уровень, на качество. Так что волнение есть. Ну и чисто технически освоение чужой сценической площадки - дело трудное. Мы сами, когда принимаем на своей сцене другие театры, стараемся как можно внимательнее относиться к своим гостям, учесть все их потребности. И, я думаю, вправе рассчитывать на такое же отношение к себе своих коллег в других городах. Три года назад мы показывали "Золушку" в Череповце, где также уже несколько лет подряд при поддержке "Северстали" проходит региональная программа "Золотой Маски". Задача была непростая, учитывая то, что в городе нет театра, способного принять на своей сцене масштаб нашего спектакля. Но проекты "Золотой Маски" - это особая атмосфера, это братство что ли. Человеческое общение, профессиональная взаимопомощь здесь не менее важна, чем показ спектаклей. "Золотая Маска" - это не просто парад спектаклей. Всякий раз "Золотая Маска", когда приезжает в регионы, проводит и дополнительные мероприятия. Очень важна для региональной театральной жизни образовательная программа. Например, в 2015 году в рамках фестиваля солистка Большого театра Мария Александрова давала мастер-класс для нашей балетной труппы. Мы также проводили серьезный семинар по театральной педагогике. Это тема, которая в регионах очень слабо развита, и нам важно встречаться с носителями методик, понять, как другие театры работают со зрительской аудиторией. Поэтому всякий раз в "Золотой Маске" есть мероприятия, которые работают на все театральное сообщество и это очень важно и нужно для профессионалов.