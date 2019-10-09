В Кремле не исключили возможные новые провокации США

В Кремле допустили продолжение провокаций в США в отношении российских представителей.

На просьбу прокомментировать решение Госдумы приостановить командировки депутатов в США в связи с инцидентом с парламентарием Ингой Юмашевой, допрошенной ФБР, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что это вряд ли относится к президентской повестке.

"Но, безусловно, не единичные провокации американской стороны в отношении российских представителей говорят о том, что эта опасность есть и сохраняется, и, безусловно, нужно сохранять бдительность", - заключил представитель Кремля.