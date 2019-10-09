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09.10.2019 15:25
Рубрика: Власть

В Кремле рассказали об условиях саммита "нормандской четверки"

Текст: Кира Латухина
Проведение саммита "нормандской четверки" в случае, если разведение сил в Донбассе сорвется, будет зависеть от решения президентов. Об этом заявили в Кремле.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

На вопрос, если сорвутся планы по разведению сторон на Донбассе, повлияет ли это на дату саммита, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Все будет зависеть от решения глав государств". "И не в последнюю очередь - президента России", - добавил он.

МИД РФ обвинил Киев в насильственной украинизации страны

Представитель Кремля предложил дождаться итогов - сорвется или нет и по чьей вине. "Разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации Минских договоренностей", - сказал он.

Выполнение Минских договоренностей позволит Украине решить внутриукраинский конфликт, заметил Песков. А страны, которые поставили подписи под этим документом - Россия, Германия и Франция, - призваны Украине в этом помочь, подчеркнул он.

"Суверенитет в данном случае не обсуждается, никто не ставит под вопрос суверенитет Украины. Это внутренняя проблема Украины. Украина сама решает вопрос своего суверенитета", - также заявил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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