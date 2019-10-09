В Минздраве пообещали справиться с дефицитом преднизолона

Чтобы заинтересовать другие компании в производстве этого важного, но недорогого лекарства, в Минздраве предлагают распространить особые меры поддержки на ценовой сегмент препаратов до 100 рублей с нынешних 50. Об этом сообщила сегодня журналистам директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

В Минздраве прошло совещание с представителями фармацевтических компаний, на котором обсуждались условия обеспечения населения страны лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Причины дефектуры - так специалисты называют период отсутствия препарата на рынке - различные. Основная, на которую чаще всего указывают эксперты фармрынка, - низкая отпускная цена, установленная государством (поскольку по российскому законодательству цены на все жизненно важные лекарства жестко регулируются).

Именно это произошло с преднизолоном. Лекарства нет в аптеках ни в таблетках, ни в инъекционной форме, не хватает и преднизолоновой мази. "Объемы выпуска этого препарата в России ограничены. Единственный производитель в России "Гедеон Рихтер" ежегодно производит не более 1,4 млн упаковок таблеток в год. По проведенному нами анализу спроса общая потребность для российского рынка, составляет более 2 млн упаковок в год. Поэтому разница в 600 тысяч, естественно, должна покрываться другими производителями", - отметила Елена Максимкина.

По ее словам, отпускная цена на производящийся преднизолон составляет чуть выше 75 рублей за упаковку, и производитель предупреждал, что выпускает лекарство на грани нерентабельности. Других производителей, готовых производить лекарство по столь низкой цене, на данный момент просто нет.

Максимкина отметила, что Минздрав готовит ряд предложений, направленных на улучшение ситуации. Сейчас производителям лекарств стоимостью ниже 50 рублей раз-решается поднимать отпускную цену в соответствии с коэффициентом инфляции. "В настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы при перерегистрации цены дать некоторым производителям преференцию не только в ценовом сегменте до 50 рублей, но и до 100 рублей за упаковку", - пояснила Елена Максимкина. При этом индексация отпускной цены может быть увеличена до удвоенного показателя инфляции. Таким образом в министерстве надеются заинтересовать потенциальных производителей начать поставки препарата, поскольку его производство станет рентабельным, а спрос велик.