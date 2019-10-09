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09.10.2019 18:12
Рубрика: Экономика

В Минздраве пообещали справиться с дефицитом преднизолона

Текст: Ирина Невинная
Ежегодная потребность в преднизолоне в виде таблеток в России составляет более двух млн. упаковок в год. При этом единственный производитель препарата в России выпускает 1,4 млн упаковок.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Чтобы заинтересовать другие компании в производстве этого важного, но недорогого лекарства, в Минздраве предлагают распространить особые меры поддержки на ценовой сегмент препаратов до 100 рублей с нынешних 50. Об этом сообщила сегодня журналистам директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

Фото: iStock
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В Минздраве прошло совещание с представителями фармацевтических компаний, на котором обсуждались условия обеспечения населения страны лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Причины дефектуры - так специалисты называют период отсутствия препарата на рынке - различные. Основная, на которую чаще всего указывают эксперты фармрынка, - низкая отпускная цена, установленная государством (поскольку по российскому законодательству цены на все жизненно важные лекарства жестко регулируются).

Именно это произошло с преднизолоном. Лекарства нет в аптеках ни в таблетках, ни в инъекционной форме, не хватает и преднизолоновой мази. "Объемы выпуска этого препарата в России ограничены. Единственный производитель в России "Гедеон Рихтер" ежегодно производит не более 1,4 млн упаковок таблеток в год. По проведенному нами анализу спроса общая потребность для российского рынка, составляет более 2 млн упаковок в год. Поэтому разница в 600 тысяч, естественно, должна покрываться другими производителями", - отметила Елена Максимкина.

По ее словам, отпускная цена на производящийся преднизолон составляет чуть выше 75 рублей за упаковку, и производитель предупреждал, что выпускает лекарство на грани нерентабельности. Других производителей, готовых производить лекарство по столь низкой цене, на данный момент просто нет.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Максимкина отметила, что Минздрав готовит ряд предложений, направленных на улучшение ситуации. Сейчас производителям лекарств стоимостью ниже 50 рублей раз-решается поднимать отпускную цену в соответствии с коэффициентом инфляции. "В настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы при перерегистрации цены дать некоторым производителям преференцию не только в ценовом сегменте до 50 рублей, но и до 100 рублей за упаковку", - пояснила Елена Максимкина. При этом индексация отпускной цены может быть увеличена до удвоенного показателя инфляции. Таким образом в министерстве надеются заинтересовать потенциальных производителей начать поставки препарата, поскольку его производство станет рентабельным, а спрос велик.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав
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