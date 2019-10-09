В Москве прошел вечер памяти Валентины Левко

В Большом зале московского музея А.Н. Скрябина состоялся вечер памяти народной артистки РСФСР, солистки Большого театра Валентины Левко. Организаторы представили эксклюзивный формат, пригласив поклонников певицы на ее виртуальный сольный концерт.

Год назад не стало известной оперной певицы Валентины Левко - "принцессы мира", как говорил о ней австрийский композитор и дирижер Роберт Штольц. Сегодня многие помнят ее голос по культовым кинокартинам "Простая история" и "Свадьба в малиновке". Большому театру артистка отдала четверть века, создав на великих подмостках хрестоматийные образы в операх Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского. С сольными концертами Валентина Левко объездила весь мир, укрепляя международный авторитет русского вокального искусства.

Творческий путь Валентины Левко складывался весьма необычно: она получила диплом альтистки и в будущем видела себя музыкантом-инструменталистом. Вскоре даже выдержала конкурс в оркестр Большого театра, тогда еще не предполагая, что в 1959 году ей позвонит Сергей Лемешев и предложит стать солисткой оперной труппы. "Альтистке, ставшей народной артисткой", - с такой надписью однажды Валентине Николаевне передал букет цветов ее педагог Александр Багринцев, один из основателей класса альта в Гнесинском институте.

Международная карьера Валентины Левко началась после триумфа на сцене театра La Scala - после сцены Графини в "Пиковой даме" П.И. Чайковского миланская публика вызывала артистку восемь раз подряд, одаривая ее продолжительными овациями. В 1965 году она впервые представила Россию на XIV Генделевском фестивале в Галле. Позже с ее участием была осуществлена первая в мире запись оратории Прокофьева "Иван Грозный" и состоялось первое в Советском Союзе исполнение "Страстей по Матфею" Баха. Ей аплодировали лучшие залы мира - Carnegie Hall, Musikverein, Royal Albert Hall.

Уже не одно поколение оперных певцов учится на ее записях: хрестоматийными признаны прочтения образов Ратмира из "Руслана и Людмилы" Глинки, Любаши из "Царской невесты" Римского-Корсакова, Марфы из "Хованщины" Мусоргского и многих других.

По случаю первого дня памяти великой певицы состоялся необычный вечер - без воспоминаний и речей, без выступлений учеников и коллег. Главной героиней стала сама Валентина Левко.

Такое решение вечера памяти стало возможным благодаря современным видеотехнологиям. Несколько экранов с различными проекциями создали 3-D пространство, которое и позволило еще раз увидеть певицу в коронных оперных партиях и эталонных концертных выступлениях, вспомнить ее голос и проникнуться несравненным артистическим дарованием.

Валентина Левко исполнила с экрана барочные арии, сцены из русских опер, старинные русские романсы и популярные советские песни. Атмосферу "живого концерта" дополнили солисты оркестра "Новая Россия": они сыграли несколько "дивертисментов" и даже в реальном времени украсили певице аккомпанемент в романсе П.И. Чайковского "Нет, только тот, кто знал".

Специально ко дню памяти в Музее Скрябина открылась мемориальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Валентины Левко. У гостей вечера была возможность посмотреть архивные документы, фотографии, афиши российских и зарубежных гастролей, концертные платья, некоторые из которых выполнены по эскизам самой певицы, и многое другое.

Среди почетных гостей вечера присутствовала народная артистка РСФСР, выдающаяся певица Галина Писаренко, в небольшом интервью она призналась: "Валентина Левко - совершенно уникальное явление в вокальном искусстве России. В театре она стояла особняком. Прежде всего - уникален сам голос, мягкий, глубокий, выразительный, и такой берущий за душу. Сравнить ее не могу ни с кем. Я почитаю ее и преклоняюсь перед ней".