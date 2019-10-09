В Москве прошел вечер памяти Валентины Левко

Год назад не стало известной оперной певицы Валентины Левко - "принцессы мира", как говорил о ней австрийский композитор и дирижер Роберт Штольц. Сегодня многие помнят ее голос по культовым кинокартинам "Простая история" и "Свадьба в малиновке". Большому театру артистка отдала четверть века, создав на великих подмостках хрестоматийные образы в операх Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского. С сольными концертами Валентина Левко объездила весь мир, укрепляя международный авторитет русского вокального искусства.
Творческий путь Валентины Левко складывался весьма необычно: она получила диплом альтистки и в будущем видела себя музыкантом-инструменталистом. Вскоре даже выдержала конкурс в оркестр Большого театра, тогда еще не предполагая, что в 1959 году ей позвонит Сергей Лемешев и предложит стать солисткой оперной труппы. "Альтистке, ставшей народной артисткой", - с такой надписью однажды Валентине Николаевне передал букет цветов ее педагог Александр Багринцев, один из основателей класса альта в Гнесинском институте.
Международная карьера Валентины Левко началась после триумфа на сцене театра La Scala - после сцены Графини в "Пиковой даме" П.И. Чайковского миланская публика вызывала артистку восемь раз подряд, одаривая ее продолжительными овациями. В 1965 году она впервые представила Россию на XIV Генделевском фестивале в Галле. Позже с ее участием была осуществлена первая в мире запись оратории Прокофьева "Иван Грозный" и состоялось первое в Советском Союзе исполнение "Страстей по Матфею" Баха. Ей аплодировали лучшие залы мира - Carnegie Hall, Musikverein, Royal Albert Hall.
Уже не одно поколение оперных певцов учится на ее записях: хрестоматийными признаны прочтения образов Ратмира из "Руслана и Людмилы" Глинки, Любаши из "Царской невесты" Римского-Корсакова, Марфы из "Хованщины" Мусоргского и многих других.
По случаю первого дня памяти великой певицы состоялся необычный вечер - без воспоминаний и речей, без выступлений учеников и коллег. Главной героиней стала сама Валентина Левко.
Такое решение вечера памяти стало возможным благодаря современным видеотехнологиям. Несколько экранов с различными проекциями создали 3-D пространство, которое и позволило еще раз увидеть певицу в коронных оперных партиях и эталонных концертных выступлениях, вспомнить ее голос и проникнуться несравненным артистическим дарованием.
Валентина Левко исполнила с экрана барочные арии, сцены из русских опер, старинные русские романсы и популярные советские песни. Атмосферу "живого концерта" дополнили солисты оркестра "Новая Россия": они сыграли несколько "дивертисментов" и даже в реальном времени украсили певице аккомпанемент в романсе П.И. Чайковского "Нет, только тот, кто знал".
Специально ко дню памяти в Музее Скрябина открылась мемориальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Валентины Левко. У гостей вечера была возможность посмотреть архивные документы, фотографии, афиши российских и зарубежных гастролей, концертные платья, некоторые из которых выполнены по эскизам самой певицы, и многое другое.
Среди почетных гостей вечера присутствовала народная артистка РСФСР, выдающаяся певица Галина Писаренко, в небольшом интервью она призналась: "Валентина Левко - совершенно уникальное явление в вокальном искусстве России. В театре она стояла особняком. Прежде всего - уникален сам голос, мягкий, глубокий, выразительный, и такой берущий за душу. Сравнить ее не могу ни с кем. Я почитаю ее и преклоняюсь перед ней".