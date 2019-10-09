В Москве прошел вечер памяти Валентины Левко

Новости

Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17 03:03
Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов 02:58
Трамп: Клинтон стоит вновь вступить в президентскую гонку 02:55
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США 02:17
СМИ узнали, на какой машине новый император Японии поедет на коронацию 01:57
Демократы призвали Помпео и Эспера не выходить из Договора по открытому небу 01:47
Не менее 77 человек в масках задержаны в Гонконге 01:44
Британец выиграл в лотерею рекордную для страны сумму 01:33
Руанда выпустила первые смартфоны "Made in Africa" 01:05
СМИ: США планируют крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу 01:00
Белый дом не будет участвовать в расследовании по импичменту 00:52
"Протон-М" с двумя спутниками отправится в полет с Байконура 00:34
СМИ: ФБР с программами слежки нарушало права американцев 00:18
В Эквадоре из-за массовых беспорядков приостановлена работа парламента 08.10.2019
В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн 08.10.2019
Вашингтон заявил о выводе своих военных с севера Сирии 08.10.2019
Автомобиль сбил велосипедиста во время гонки в Италии 08.10.2019
В Новосибирске после массовой драки возбудили два дела 08.10.2019
В онкоцентре Блохина озвучили размер зарплат врачей 08.10.2019
Трамп проверит сотрудников Белого дома на "детекторе лжи" 08.10.2019
Мосгорсуд отменил платную регистрацию на рейсы лоукостера 08.10.2019
Сенатор прокомментировал законопроект о блокировке мессенджеров и почты 08.10.2019
МИД ответил на планы США выйти из Договора по открытому небу 08.10.2019
В МЧС не подтвердили повышение радиационного фона в поезде из Берлина 08.10.2019
Подросток угнал автомобиль каршеринга и разобрал его на запчасти 08.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
09.10.2019 02:17
Рубрика: Культура

В Москве прошел вечер памяти Валентины Левко

Текст: Сергей Буланов
В Большом зале московского музея А.Н. Скрябина состоялся вечер памяти народной артистки РСФСР, солистки Большого театра Валентины Левко. Организаторы представили эксклюзивный формат, пригласив поклонников певицы на ее виртуальный сольный концерт.
Вечер памяти Валентины Левко. Фото: Сергей Буланов/ РГ Вечер памяти Валентины Левко. Фото: Сергей Буланов/ РГ
Вечер памяти Валентины Левко. Фото: Сергей Буланов/ РГ

Год назад не стало известной оперной певицы Валентины Левко - "принцессы мира", как говорил о ней австрийский композитор и дирижер Роберт Штольц. Сегодня многие помнят ее голос по культовым кинокартинам "Простая история" и "Свадьба в малиновке". Большому театру артистка отдала четверть века, создав на великих подмостках хрестоматийные образы в операх Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского. С сольными концертами Валентина Левко объездила весь мир, укрепляя международный авторитет русского вокального искусства.

Фото: AP
Доминго подал в отставку с поста гендиректора Оперы Лос-Анджелеса

Творческий путь Валентины Левко складывался весьма необычно: она получила диплом альтистки и в будущем видела себя музыкантом-инструменталистом. Вскоре даже выдержала конкурс в оркестр Большого театра, тогда еще не предполагая, что в 1959 году ей позвонит Сергей Лемешев и предложит стать солисткой оперной труппы. "Альтистке, ставшей народной артисткой", - с такой надписью однажды Валентине Николаевне передал букет цветов ее педагог Александр Багринцев, один из основателей класса альта в Гнесинском институте.

Международная карьера Валентины Левко началась после триумфа на сцене театра La Scala - после сцены Графини в "Пиковой даме" П.И. Чайковского миланская публика вызывала артистку восемь раз подряд, одаривая ее продолжительными овациями. В 1965 году она впервые представила Россию на XIV Генделевском фестивале в Галле. Позже с ее участием была осуществлена первая в мире запись оратории Прокофьева "Иван Грозный" и состоялось первое в Советском Союзе исполнение "Страстей по Матфею" Баха. Ей аплодировали лучшие залы мира - Carnegie Hall, Musikverein, Royal Albert Hall.

Фото: youtube.com
Группа "Тори" откроет концертный сезон

Уже не одно поколение оперных певцов учится на ее записях: хрестоматийными признаны прочтения образов Ратмира из "Руслана и Людмилы" Глинки, Любаши из "Царской невесты" Римского-Корсакова, Марфы из "Хованщины" Мусоргского и многих других.

По случаю первого дня памяти великой певицы состоялся необычный вечер - без воспоминаний и речей, без выступлений учеников и коллег. Главной героиней стала сама Валентина Левко.

Такое решение вечера памяти стало возможным благодаря современным видеотехнологиям. Несколько экранов с различными проекциями создали 3-D пространство, которое и позволило еще раз увидеть певицу в коронных оперных партиях и эталонных концертных выступлениях, вспомнить ее голос и проникнуться несравненным артистическим дарованием.

Фото: предоставлено фестивалем "Другие берега".
На "Других берегах" в Новосибирске собрались музыкальные театры страны

Валентина Левко исполнила с экрана барочные арии, сцены из русских опер, старинные русские романсы и популярные советские песни. Атмосферу "живого концерта" дополнили солисты оркестра "Новая Россия": они сыграли несколько "дивертисментов" и даже в реальном времени украсили певице аккомпанемент в романсе П.И. Чайковского "Нет, только тот, кто знал".

Специально ко дню памяти в Музее Скрябина открылась мемориальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Валентины Левко. У гостей вечера была возможность посмотреть архивные документы, фотографии, афиши российских и зарубежных гастролей, концертные платья, некоторые из которых выполнены по эскизам самой певицы, и многое другое.

Среди почетных гостей вечера присутствовала народная артистка РСФСР, выдающаяся певица Галина Писаренко, в небольшом интервью она призналась: "Валентина Левко - совершенно уникальное явление в вокальном искусстве России. В театре она стояла особняком. Прежде всего - уникален сам голос, мягкий, глубокий, выразительный, и такой берущий за душу. Сравнить ее не могу ни с кем. Я почитаю ее и преклоняюсь перед ней".

Культура Театр Музыкальный театр Общество Утраты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии
Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
Китай выразил США протест в связи с санкциями