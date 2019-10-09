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09.10.2019 23:50
Рубрика: Общество

В Оренбуржье наградили лучших педагогов в сфере культуры

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В Оренбуржье прошла ежегодная церемония вручения областной премии "Преподаватель года" в сфере культуры и искусства. Ее лауреатами стали 34 педагога.
Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

Вручая награды, и.о. вице-губернатора - зампредседателя правительства области по социальной политике Павел Самсонов отметил высокий профессионализм наставников. Об этом говорят успехи их учеников. Так, в прошедшем учебном году 16 000 юных талантов представляли регион на творческих площадках страны и зарубежья, 8 300 из них стали победителями.

Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
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Сегодня в регионе уделяют особое внимание созданию достойных условий для обучения творческой молодежи.

- В этом нам помогает национальный проект "Культура". В мае в 38 детских музыкальных и школах искусств из 23 городов и районов области зазвучали современные фортепиано отечественного производства "Николай Рубинштейн". Орский колледж искусств приобрел аккордеон итальянской фирмы "Бугари" стоимостью свыше миллиона рублей. Играть на таком инструменте мечтают многие музыканты, - отметил Самсонов.

Период обновления переживает здание областного колледжа культуры и искусств, идет подготовка к началу строительства спортивной базы и стадиона для творческих учебных заведений.

- Любить и воспитывать чужих детей, - это огромный труд и великий талант, - подчеркнула и.о. министра культуры и внешних связей области Евгения Шевченко. - Поэтому я желаю, чтобы все ваши усилия вознаграждались достижениями учеников.

Следует отметить, что премия "Преподаватель года" в регионе была учреждена в 1998 году. С тех пор лауреатами стали 349 человек.

Справка "РГ"

Решением комиссии в 2019 году в номинации "Лучший педагогический работник государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования" премий были удостоены Ольга Симоненко, Ольга Ушакова, Константин Хальзов, Ирина Цысь из Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей, Ирина Мышенкова из Орского колледжа искусств, Юлия Тажманова из Областного колледжа культуры и искусств. С полным списком лауреатов можно познакомиться на портале министерства культуры и внешних связей Оренбургской области.

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