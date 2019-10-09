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09.10.2019 10:30
Рубрика: Экономика

В почту и облако Mail.ru можно войти по отпечатку пальца

Текст: Юлия Кривошапко

Почта и облако Mail.ru добавили новые способы входа в аккаунт на десктопных версиях. Теперь это можно сделать по отпечатку пальца и с помощью внешних устройств: USB-, Bluetooth- и NFC-ключей.

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Вход по отпечатку пальца - самый распространенный пример использования электронного ключа. Использование биометрии удобнее, чем привычная аутентификация через пароль. Не нужно ничего запоминать и каждый раз тратить время, чтобы вспомнить кодовое слово и ввести его. Биометрические данные хранятся только в устройстве пользователя и никуда не отправляются. Если у пользователя несколько браузеров, то для каждого из них отпечаток пальца необходимо будет добавить отдельно.

Также для входа в почту и облако можно использовать внешние USB-, Bluetooth- или NFC-ключи. Такой ключ достаточно привязать к аккаунту один раз, и он будет действовать для любых браузеров и устройств, поддерживающих технологию. Сейчас внешние ключи представлены преимущественно в виде специальных устройств, однако в будущем в качестве внешнего ключа можно будет использовать телефоны на ОС Android, обещают в Mail.ru.

Почта Mail.ru научилась вызывать пользователям такси

Вход по электронному ключу доступен в версиях почты и облака для браузера, причем как в десктопе, так и на мобильных устройствах. В перспективе Mail.ru рассматривает внедрение функции в почтовое приложение для iOS и Android. Кроме того, в планах Mail.ru добавить аутентификацию по скану лица.

Включить вход по электронному ключу легко - для этого в настройках аккаунта появился специальный раздел. В нем пользователь может добавить один или несколько ключей и каждому из них присвоить уникальное имя. Вход по паролю при этом по-прежнему можно использовать как способ аутентификации.

Экономика Отрасли Связь Digital Технологии Компании Информационные технологии Mail.ru
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