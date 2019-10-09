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Рубрика: В мире

В Рио-де-Жанейро выпал "соленый снег"

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Белые сугробы были обнаружены на одном из пляжей Лагуны Араруама в курортном районе Кабо-Фрио на востоке штата Рио-де-Жанейро. Редкое природное явление смогла запечатлеть группа бразильских велосипедистов.

Фото: istock
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Как объяснили местные биологи, вода в лагуне очень соленая. Прибрежные волны постоянно создают здесь пену. Но сильный ветер смог спровоцировать образование больших объемов пены и вынес все на берег, образовав подобие снежных сугробов. Об этом сообщает портал G1.

Ничего общего с загрязнением окружающей среды это явление не имеет, успокоил местных жителей и туристов биолог Эдуардо Пимента.

В мире Южная Америка Бразилия
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