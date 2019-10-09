В Роскачестве объяснили, как не купить испорченную рыбу и икру

Некачественные рыба и икра на полках магазинов - не редкость. В Роскачестве объяснили, почему, и дали советы, как не купить испорченные продукты.

Во-первых, рекомендуется проверить температуру в холодильнике магазина, где продается рыба и икра. Мороженая рыба должна храниться при температуре не выше минус 18 градусов, икра - при температуре - от минус четырех до минус шести. И банка с икрой не должна вздуться.

Во-вторых, значение имеет срок хранения. У икры в герметичной таре срок годности - год, у рыбы - от трех до десяти месяцев (в зависимости от вида).

В-третьих, специалисты советуют обращать внимание на внешний вид рыбы и её глазури. По ГОСТу 32366-2013 "Рыба мороженая. Технические условия", глазурь должна покрывать рыбу равномерно и не отставать, если по ней слегка постучать.

У повторно замороженной рыбы есть "особые приметы": повреждённые хвост и плавники, мутные глаза.

Главная причина попадания на прилавки некачественной рыбы и икры - нарушения температурного режима во время транспортировки. Проблема в том, что отправители товара, чтобы сэкономить, часто перевозят рыбу и икру не вагонами-рефрижераторами, как положено, а вагонами-термосами, которые в день могут прогреваться на один градус, если на улице температура выше нуля. Таким образом в место назначения товар приходит подтаявшим или размороженным.