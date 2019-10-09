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09.10.2019 12:54
Рубрика: Власть

В Роспотребнадзоре рассказали об изменении требований к качеству воды

Текст: Галина Мисливская

Роспотребнадзор пересмотрит требования к качеству питьевой воды в рамках объявленной правительством "регуляторной гильотины". Об этом сообщила в среду в Совете Федерации глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, из действующих 424 требований к 2021 году останется лишь десять.

Нормативная база по качеству водопроводной питьевой воды актуализируется с учетом данных Всемирной организации здоровья (ВОЗ). "Сегодня этот проект - внушительный том, над которым работали наши ученые и практики, лежит у меня на столе как проект", - сказала Анна Попова. Этот раздел станет частью большого свода гигиенических нормативов, которые создаст Роспотребнадзор.

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Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала ведомство обратить внимание и на качество бутилированной питьевой воды. По ее словам, сенаторы плотно взялись за эту тему, особенно в части импортируемой воды. "Мы такое осиное гнездо начали ворошить, что уже "осы" вокруг каждого летают", - сказала она. Один из выявленных фактов - расхождение в пять раз между количеством ввезенных и проданных бутылок воды одного известного иностранного бренда.

Кроме того, указание на родниковое происхождение воды порой не соответствует действительности, т.к. у производителя нет доступа к скважине. "Это же обман потребителей, просто разливается водопроводная вода, куда подмешивают определенное количество соли, чтобы химический состав соответствовал, и то не всегда", - отметила Матвиенко.

Она заверила Попову, что сенаторы эту тему не оставят и рассчитывают на поддержку Роспотребнадзора.

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