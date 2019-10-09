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09.10.2019 17:19
Рубрика: Экономика

С работой помогут

В России началась модернизация служб занятости
Текст: Марина Гусенко
Правительство намерено в ближайшие три года повысить эффективность работы служб занятости, чтобы помочь работодателям увеличить производительность труда. Об этом говорится в проекте постановления правительства на федеральном портале нормативных правовых актов.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сейчас в России реализуется нацпроект по повышению производительности труда и поддержке занятости. Согласно ему власти должны стимулировать внедрение передовых управленческих, организационных и технологических решений на предприятиях, сократить нормативно-правовые и административные ограничения, внедрить цифровые решения в сферах госуправления и оказания госуслуг.

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При этом службы занятости населения не изменились с момента перехода из федерального подчинения к региональному. Они выступают формальными посредниками между людьми, оставшимися без работы, и работодателями. А это уже не соответствует современному этапу развития страны и поставленным задачам, говорится в пояснительной записке к документу. И опрос получателей их услуг, проведенный в апреле, показал, что только половина физических и юридических лиц удовлетворена их работой.

Модернизация уже началась в пилотных регионах. Для этого на федеральном уровне были разработаны единые требования к организации деятельности центров занятости страны и методическое сопровождение их внедрения.

Как пояснили "РГ" в Роструде, работа служб занятости будет перестроена по принципу бережливого производства - минимум бюрократической работы, максимум времени - помощь соискателям и работодателям. Работа будет переориентирована с процесса оказания отдельных услуг на решение комплекса проблем в соответствии с жизненной ситуацией.

Служба занятости должна превратиться в основной источник информации о ситуации на рынке труда, распределении трудовых ресурсов в регионах. Она должна научиться прогнозировать и анализировать, какие профессии и компетенции будут наиболее востребованы в ближайшее время, чтобы переобучать людей, исходя из реальных запросов рынка труда.

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В этом году "пилоты" начались в 16 регионах, там создано 20 "пробных" центров занятости. В 2020 году предполагается участие уже 41 региона. В 2021 году - 61 субъекта, в 2022 году - 73.

Развитие службы занятости потребует аудита выявленных проблем, внедрения практик бережливого производства (оценки трудоемкости рабочих процессов и временных затрат, зонирования помещений и маршрутов передвижения клиентских потоков), а также проведения социологических опросов для оценки удовлетворенности соискателей и работодателей качеством оказываемых услуг. Для этого нужен "проектный офис" развития службы занятости, уточняется в пояснительной записке к документу. На это планируется предусмотреть 40 миллионов рублей в год.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Роструд Правительство Рынок труда
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