В России создали робота-двойника Эйнштейна

В России создали человекоподобного робота-компаньона с внешностью Альберта Эйнштейна.

"Механический Эйнштейн", как сообщают разработчики, может двигать глазами, бровями, губами, шеей. Может поддерживать разговор. "Лицо" андроида воспроизводит более 600 вариантов микромимики человека. Чтобы добиться максимальной реалистичности, инженеры создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи.

Ранее разработчики представили робота с "лицом" Арнольда Шварценеггера.

"Мы открываем новый рынок в сфере услуг, образования и развлечений. Представьте, что точная копия Майкла Джордана будет продавать баскетбольную форму, а Александр Пушкин - читать собственные стихи в музее? - говорит председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. - Мы можем построить лингвистическую модель на основе популярных фраз конкретного человека - робот будет общаться и отвечать на вопросы с помощью частых выражений "оригинала", используя определенный контекст знаний этого человека".

"Робот Эйнштейн" может говорить на девяти языках: от русского до арабского. Специалисты также разработали нейросеть на основе высказываний ученого, чтобы не только имитировать внешность, но и моделировать речь Эйнштейна. Как планируется, работ будет "работать" на выставках, форумах и конференциях: консультировать и отвечать на вопросы.