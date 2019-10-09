В Сан-Франциско прошла осенняя конференция "Диалог Форт Росс"

Традиционная встреча превратилась в авторитетную площадку для обмена мнениями по российско-американским отношениям. В этом году программа "Диалога Форт Росс в Калифорнии" включала несколько значимых мероприятий: праздник урожая в историческом парке Форт Росс, конференцию в Клубе Содружества в Сан-Франциско и вечерний прием в конференции "Диалог Форт Росс".

В дискуссии, целиком посвященной нынешнему состоянию российско-американских отношений, участвовали бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун, бывший министр обороны США Уильям Перри, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, глава Сбербанка России Герман Греф. Модератором панельной дискуссии выступил Мэтт Рожански из Института Кеннана. Участниками "Диалога Форт Росс" в 2019 году также стали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, министр промышленности и торговли Новгородской области Илья Маленко, депутат Государственной думы РФ Инга Юмашева, первый вице-президент ПАО "Транснефть" Максим Гришанин, вице-президенты ПАО "Транснефть" Рашид Шарипов и Михаил Маргелов, генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица и многие другие.

"Сан-Франциско сильно отличается от Вашингтона, где вокруг российского посольства сложилась токсичная атмосфера, в которой вынуждены сегодня работать сотрудники дипмиссии", - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Джерри Браун на посту губернатора Калифорнии сделал многое для сохранения российского культурного наследия на тихоокеанском побережье США и даже после того, как покинул свой пост, продолжает работать над развитием российско-американских отношений. "Несмотря на все, между Россией и США проходят консультации по двусторонним программам, в том числе в вопросе противодействия терроризму, а военные двух стран взаимодействуют в рамках обеспечения стабильности в Сирии", - сказал Антонов. Более того, по его словам, американский бизнес не только не сокращает присутствие в России, но и расширяет его. Так, делегация США на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года была второй по численности после китайской.

Как в свою очередь отметил бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун, у США очень долгая история взаимоотношений с Россией, в которой были свои взлеты и падения. "Я реально вижу, что интересы России и США во многом совпадают, у нас много общего, мы делимся друг с другом информацией о вооружениях, изменении климата, мировой экономике и многом другом", - добавил он. По словам Уильяма Перри, "диалог всегда интересен, если это разговор не с тем, кто с тобой соглашается, а с тем, кто не во всем согласен". При этом он напомнил, что наши страны сражались рука об руку во Второй мировой войне.

Интерес участников конференции вызвала также отдельная дискуссия о калифорнийской коллекции Кунсткамеры, на которой обсуждались исторические связи калифорнийских индейцев с Россией сквозь призму хранящейся в Санкт-Петербурге коллекции артефактов времен Форта Росс.

В рамках вечернего приема в Русском центре была открыта выставка экспонатов Русской Америки, организованная ПАО "Транснефть" совместно с Русским географическим обществом и "Российской газетой". На выставке были представлены копии картографических, историографических, этнографических материалов из фондов Русского географического общества. Карты, рисунки, эскизы местности, портреты первооткрывателей и исследователей Русской Америки отразили эпоху великих географических открытий и симбиоза разных культур. Все экспонаты были переданы в дар Саре Свидлер, директору Общества по сохранению Форта Росс.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"