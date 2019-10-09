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09.10.2019 17:58
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

В сентябре 2020 года на Украине не останется ни одной русскоязычной школы

Текст: Елена Новоселова
Первого сентября 2020 года на Украине начнется эпоха без русского языка в школах. "Русскоязычные школы в Украине еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза, - с сентября 2023 года. Собственно, и те, и те мы должны к этому переходу подготовить", - сказала министр образования и науки Украины Анна Новосад телеканалу "Прямой". Это заключительный этап действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и новой редакции закона "Об образовании".
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

С 2018 года, рассказывали "РГ" лауреаты Международного Пушкинского конкурса для педагогов-русистов, уроки русского оставались только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях перешло на украинский. Они вспоминали, как постепенно и мягко украинский язык расширял свои позиции в школьной программе. Сначала по желанию родителей набирали первые украинские классы. Потом некоторые школы получили статус украиноязычных, и русский там стали преподавать факультативно. "Помню, когда за счет вариативной части вводился в расписание всех классов третий час физкультуры, а для русского языка часов не оставалось. Я, завуч, принесла в управление образования на утверждение учебный план, предполагающий преподавание русского языка по три часа в неделю в 5-9 классах. Но чиновники от образования сочли это непростительной роскошью, - рассказывает пушкинский учитель. - А потом из-за отсутствия финансирования среди учебного года корректировали учебные планы и сократили факультативные часы русского языка во всех классах".

Между тем, на языках "меньшинств", по данным украинского минобрнауки, в конце прошлого учебного года работало 622 учебных заведения, а на русском языке училось более 277 тысяч детей. Это около семи процентов от общего количества учащихся. Теперь их ждет украинский. И это при том, что по итогам опроса, проведенного в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), русский язык использует дома 43-46 населения, сообщает РИА Новости. За это время многие, конечно, подтянули свой украинский, но не до такой же степени, чтобы болтать на нем во время семейного ужина.

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