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09.10.2019 10:27
Рубрика: Власть

В Совфеде объяснили смысл блокировки пользователей почты и мессенджеров

Текст: Галина Мисливская
Сенаторский законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной информации направлен в первую очередь против "телефонных террористов", заявила один из авторов документа, первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Законопроект касается распространения всей запрещенной в РФ информации, но главным образом направлен против информации о ложном минировании", - цитирует Бокову ТАСС. Отвечая на вопрос, будет ли блокировка временной или пожизненной, сенатор отметила, что действующее законодательство предусматривает порядок разблокировки.

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Сенатор привела статистику правоохранителей, согласно которой за первые месяцы текущего года по стране было зафиксировано около 2 тыс. анонимных сообщений с угрозами взрывов 4,4 тыс. объектов. Только в Москве ущерб от "телефонного терроризма" составил 150 млн рублей, а по всей России он оценивается примерно в 500 млн. "Материальный ущерб по причине эвакуации одного торгового центра от сообщения о ложном минировании составляет порядка 2 млн рублей", - подчеркнула Бокова.

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При этом, продолжила сенатор, "телефонные террористы" постоянно совершенствуют тактику и активно применяют как IP-телефонию и SMS, так и электронную почту. В частности, по состоянию на 1 июля 2019 года, с 126 почтовых ящиков было отправлено 901 анонимное сообщение террористической направленности.

В случае принятия внесенного сенаторами законопроекта штрафы за отказ блокировки пользователей, распространяющих запрещенную информацию составит до 1 млн рублей.

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