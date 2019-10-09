В Совфеде объяснили смысл блокировки пользователей почты и мессенджеров

"Законопроект касается распространения всей запрещенной в РФ информации, но главным образом направлен против информации о ложном минировании", - цитирует Бокову ТАСС. Отвечая на вопрос, будет ли блокировка временной или пожизненной, сенатор отметила, что действующее законодательство предусматривает порядок разблокировки.

Сенатор привела статистику правоохранителей, согласно которой за первые месяцы текущего года по стране было зафиксировано около 2 тыс. анонимных сообщений с угрозами взрывов 4,4 тыс. объектов. Только в Москве ущерб от "телефонного терроризма" составил 150 млн рублей, а по всей России он оценивается примерно в 500 млн. "Материальный ущерб по причине эвакуации одного торгового центра от сообщения о ложном минировании составляет порядка 2 млн рублей", - подчеркнула Бокова.

При этом, продолжила сенатор, "телефонные террористы" постоянно совершенствуют тактику и активно применяют как IP-телефонию и SMS, так и электронную почту. В частности, по состоянию на 1 июля 2019 года, с 126 почтовых ящиков было отправлено 901 анонимное сообщение террористической направленности.

В случае принятия внесенного сенаторами законопроекта штрафы за отказ блокировки пользователей, распространяющих запрещенную информацию составит до 1 млн рублей.