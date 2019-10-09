В Третьяковке открывается выставка русского классика

В Москве в Третьяковской галерее 17 октября открывается выставка замечательного русского художника Василия Поленова. Василия Дмитриевича считал своим учителем Витольд Бялыницкий-Бируля, белорусский и советский живописец-пейзажист, народный художник БССР и РСФСР, действительный член Академии художеств СССР.

"Христос и грешница" Василия Поленова - в числе 150 работ, которые будут представлены на выставке. РИА Новости

- За год, с сентября прошлого года по август нынешнего, мы организовали 29 выставок, - рассказала Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Зельфира Исмаиловна награждена орденом Франциска Скорины за значительный вклад в укрепление и развитие культурных связей между Беларусью и Россией. За время работы Трегуловой директором Третьяковки ни одна значимая выставка не проходила без участия белорусов.

Например, экспозицию работ Ильи Репина, в которой принимал участие Национальный художественный музей Беларуси, посмотрело за пять месяцев более 600 тысяч человек.

Первый раз Зельфира Трегулова приехала в Беларусь в 1990 году с профессором университета Хайфы, который изучал творчество витебского живописца Юделя Пэна. Витебск, эта колыбель авангарда, присутствует и в сегодняшних мероприятиях Третьяковки, где вновь открыт зал Марка Шагала. В нем выставлено семь редких панно, которые художник создал для Московского еврейского театра. Среди них одно из самых знаменитых - "Над городом".

Выставка работ Поленова продлится до 26 января 2020 года. На Крымском Валу будет представлено более 150 работ художника из 14 музеев и частных галерей. Визитная карточка живописца - картина "Московский дворик".

Василия Поленова считал своим учителем замечательный белорусский живописец Витольд Бялыницкий-Бируля

- Для нас очень важно было сфокусироваться на пейзажах мастера. Его работы невероятно красивы, они гармонизируют и успокаивают душу, - подчеркнула Зельфира Трегулова.

В разделе "В.Д. Поленов в кругу учеников" будут показаны работы художников, для которых Василий Поленов был любимым педагогом и наставником - И. Левитана, К. Коровина, С. Виноградова, В. Бялыницкого-Бируля.

Предварительная продажа билетов на выставку " Василий Поленов" началась, цена билета - 600 рублей.