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09.10.2019 07:11
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач предупредила, чем грозит отказ от сладкого

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чрезмерное употребление продуктов с сахаром, как известно, опасно развитием ряда серьезных заболеваний. Однако и отказ от ингредиента не безвреден.

Как пояснила aif.ru врач-диетолог Елена Толоконникова, у людей, полностью исключивших сахар из рациона, могут появиться проблемы с печенью, селезенкой, развиться артрит и тромбоз, появиться склонность к депрессии.

Фото: iStock
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Кроме того, без сахара ухудшается работа мозга. В результате могут возникнуть проблемы с памятью.

Врач отметила, что полностью завязывать со сладостями не стоит. Тот же кусочек шоколадки после обеда - пойдет на пользу. Среди лакомств, которые в меньшей степени вредят фигуре, Елена Толоконникова выделила зефир, сухофрукты и цукаты.

Если же вы решили вовсе отказаться от сладкого, то необходимый для нормального функционирования организма сахар можно получить из овощей. Например, из сладкого болгарского перца, свеклы, цветной капусты, кукурузы и репчатого лука.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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