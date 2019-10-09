Врач предупредила, чем грозит отказ от сладкого

Чрезмерное употребление продуктов с сахаром, как известно, опасно развитием ряда серьезных заболеваний. Однако и отказ от ингредиента не безвреден.

Как пояснила aif.ru врач-диетолог Елена Толоконникова, у людей, полностью исключивших сахар из рациона, могут появиться проблемы с печенью, селезенкой, развиться артрит и тромбоз, появиться склонность к депрессии.

Кроме того, без сахара ухудшается работа мозга. В результате могут возникнуть проблемы с памятью.

Врач отметила, что полностью завязывать со сладостями не стоит. Тот же кусочек шоколадки после обеда - пойдет на пользу. Среди лакомств, которые в меньшей степени вредят фигуре, Елена Толоконникова выделила зефир, сухофрукты и цукаты.

Если же вы решили вовсе отказаться от сладкого, то необходимый для нормального функционирования организма сахар можно получить из овощей. Например, из сладкого болгарского перца, свеклы, цветной капусты, кукурузы и репчатого лука.