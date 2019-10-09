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Вышел трейлер финального сезона "Викингов" - с Данилой Козловским

Новости
    09.10.2019, 15:20
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликован внушительно, раздольно выглядящий и вызывающий понятные ассоциации трейлер шестого сезона молодцеватой телесаги "Викинги". Шестой сезон, состоящий из двадцати эпизодов, станет для шоу финальным.

Фото: twitter.com/TWalkingDWorld
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Что немаловажно: достаточно изрядная часть ролика отведена под российского актера и режиссера Данилу Козловского, который сыграл грозно выдвигающего нижнюю челюсть новгородского князя Олега, того, что Вещий. Собравшего здесь большой флот на предмет плыть воевать со скандинавами.

Премьера - 4 декабря.

Канадо-ирландские "Викинги" стартовали на канале History Channel в 2013 году. По центру эпоса - датский конунг (верховный правитель) Рагнар Лодброк, его потомки и соратники.

Напомним, что в 2016-м Козловский сыграл в российском полнометражном "Викинге" новгородского князя Владимира.

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