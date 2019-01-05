Шестой сезон "Викингов" станет последним

История "Викингов" после финального сезона не закончится.

Как сообщает портал Deadline, грядущий 6-й сезон из 20 эпизодов станет завершающим.

Тем не менее шоураннер Майкл Херст не собирается закрывать лавочку и затевает многосерийное развитие вселенной. Подробностей, увы, пока нет.

На данный момент ведутся переговоры. Если все сложится удачно, к той же творческой команде присоединится один из сценаристов "Крепкого орешка" и "Беглеца" Джеб Стюарт.

В январе выходит продолжение текущего пятого сезона, а шестой стартует в конце этого года, после чего завершится, как ожидается, в 2020-м.

Ранее, напомним, в Москву приезжала группа Wardruna, чьи воинственные музыкальные камлания стали одним из главных украшений сериала.