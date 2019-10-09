Вышел трейлер сериала "Рассвет" - "молодежного "Безумного Макса"

Netflix опубликовал на своем YouTube-канала трейлер сериала "Рассвет" (Daybreak) - очередной вариации на тему Праздника непослушания, в котором "Повелитель мух" встречает "Безумного Макса", "Шестиструнного самурая", да и еще много кого.

В центре шоу - молодняк, выживший в годину апокалипсиса и теперь пустившийся в анархическую вседозволенность неконтролируемого беспредела. Поскольку взрослые стали зомби.

"Семнадцатилетний школьник Джош вместе с командой разнообразных отщепенцев, включая бывшего хулигана Уэсли, ставшего самураем-пацифистом, и двенадцатилетнюю пироманьячку Анджелику, пытается выжить на улицах постапокалиптического Глендейла, штат Калифорния. Сражаясь с безумными бандами и зомбиподобными мутантами, Джош рассчитывает найти свою пропавшую девушку", - это синопсис.

Всё щедро посыпано черным юмором, соответствующим антуражем и экшном. При этом за последний отвечают режиссер "Рэмпейджа" и "Разлома Сан-Андреас" со Скалой Джонсоном Брэд Пейтон (он же - сценарист и сопродюсер), Шервин Шилати ("Люцифер", "Ривердэйл"), Кейт Херрон ("Половое воспитание").

В ролях: Мэттью Бродерик ("Кабельщик", "Инспектор Гаджет"), Колин Форд ("Под куполом", "Сверхъестественное"), Софи Симнетт ("Полдрак", "Молодой Морс"), Аливия Элин Линд ("Мастера секса"), Остин Крут ("Атланта", "Оранжевый - хит сезона").

Релиз первого сезона - 24 октября.