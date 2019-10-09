Вышел второй трейлер фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел"

Обойдется, конечно, без особых изысков (в зомби-мувиз с этим делом давно уже серьезные недопоставки), но, по крайней мере, будет весело и задорно: Sony Pictures представила новый трейлер художественного фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" ("Zombieland: Double Tap"). Соответственно, прямого сиквела ленты 2009 года.

На экране - сборка лауреатов и номинантов премии "Оскар" и примкнувшие к ним лица. По ту сторону камеры - поставивший первый фильм, а также "Венома" Рубен Флейшнер и сценаристы, работавшие с Рубеном на оригинале и "Дэдпуле".

В продолжении уже знакомая нам четверка (Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и Абигейл Бреслин) продолжит с боями колесить по охваченным зомби-эпидемией Соединенным Штатам. Встречая по пути Росарио Доусон, Люка Уилсона, Билла Мюррея, Эвана Джогиа, Томаса Миддлдича, Зои Дойч, Дэна Эйкройда и так далее.

Премьера в России - 24 октября.