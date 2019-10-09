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Xiaomi привезла в Россию "дешевого монстра" Redmi Note 8 Pro. Названа цена

Текст:   Антон Благовещенский
09.10.2019,  
02:36
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, оснащенный четырехмодульной камерой.

Первый модуль - сверхширокоугольный, второй - макро, третий представляет собой сенсор глубины, а четвертый, основной, обеспечивает сверхчеткие снимки с разрешением 64 мегапикселя.

В Xiaomi обещают, что фотографии будут иметь "поразительный уровень детализации".

Смартфон получил аккумулятор емкостью 4500 мАч, порт USB-C, который постепенно становится стандартом в бюджетных устройствах, а также систему охлаждения LiqudCool - смартфон поддерживает запуск мощных игр и работает на системе MediaTek Helio G90T.

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Redmi Note 8 оснащен дисплеем с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Разрешение матрицы - FullHD+. Предусмотрен модуль NFC для бесконтактных платежей,

Что касается цены, то младшую версию смартфона с 6+64 Гб отдают за 17990 рублей, старшую с 6+128 Гб - за 19990 рублей. Прием предварительных заказов стартует 10 октября.

Смартфон Redmi Note 8 Pro. Фото: Xiaomi
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