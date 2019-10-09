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09.10.2019 13:46
Рубрика: Общество

За что присуждена Нобелевская премия по химии за 2019 год

Текст: Наталия Ячменникова
Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук назвал лауреатов по химии за 2019 год: Нобелевская премия в размере 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США) присуждена американцу Джону Гуденафу, англичанину Стенли Уиттингхему и японцу Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Эти легкие, перезаряжаемые и мощные батареи используются сейчас везде, начиная от мобильных телефонов и ноутбуков, также в электроавтомобилях. Они могут сохранять значительное количество энергии из возобновляемых источников от солнца и ветра", - заявил Нобелевский комитет.

Фото: iStock
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Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию по химии должен получить тот, "кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование" в этой области. Напомним, премию присуждает Шведская королевская академия наук (Стокгольм). Ее рабочий орган - Нобелевский комитет по химии, состоящий из пяти-шести членов, которые избираются Академией на три года. Правом номинировать на премию обладают ученые разных стран, включая членов Шведской королевской академии наук и лауреатов Нобелевских премий по химии и физике, которые получили специальные приглашения от комитета.

Любопытно, что один из лауреатов - Джон Гуденаф фигурировал в прогнозе, который сделал журнал Химического общества США Chemical & Engineering News. По мнению специалистов, премию мог получить этот американский физик или кто-то еще, занимавшийся созданием литий-ионных батарей. И оказались правы.

Впрочем, назывались другие кандидаты: в частности, связанные с ДНК, редактированием генома человека, созданием металлоорганических каркасов… Кстати, в своих прогнозах многие эксперты "отдавали Нобель" Рольфу Хьюсгену из Мюнхенского университета: "реакция Хьюгсена" получила широкое распространение в клик-химии и химических реакциях. Не случилось. А если бы вдруг, то Хьюсген стал бы самым "возрастным" лауреатом: ему сейчас 99 лет!

Цифры и факты

В 1901-2018 гг. премия присуждалась 110 раз (в 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940-1942 гг. академикам не удавалось найти достойного кандидата).

Первая Нобелевская премия по химии была присуждена в 1901 году Хенри Вант-Гоффу из Нидерландов.

Фото: Claudio Bresciani/TT News Agency/via REUTERS
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

23 раза премия была разделена между двумя лауреатами и 24 раза - между тремя.

Средний возраст лауреатов премии по химии - 58 лет. Самый молодой лауреат - Фредерик Жолио (35 лет), самый пожилой - 85-летний американец Джон Фенн .

Единственным химиком, кто получил две Нобелевские премии по химии (в 1958 и 1980 годах), был английский биохимик Фредерик Сенгер.

Ещё двое получили по две Нобелевские премии по различным дисциплинам - Мария Кюри (по физике в 1903 году и по химии в 1911 году) и Лайнус Полинг (по химии в 1954 году и премию мира в 1962 году).

Среди отечественных ученых единственным лауреатом премии по химии был Николай Семенов, награжденный в 1956 году за исследования в области механизма химических реакций.

Общество Наука Нобелевская премия
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