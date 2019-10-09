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09.10.2019 16:16
Рубрика: Власть

За продажу спирта в порошке будет грозить штраф в полмиллиона

Текст: Татьяна Замахина
За производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции вводится штраф до полумиллиона рублей. Поправки в КоАП Госдума приняла во втором чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Штрафы для граждан могут составить от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Юридических лиц за такое правонарушение предложено штрафовать на суммы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. При этом предусматривается конфискация "сухого алкоголя".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Порошковый алкоголь в России уже запрещен, но пока табу не подкреплено мерами ответственности. Теперь депутаты исправляют этот "пробел". Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Порошок потенциально опасен для здоровья, заявила глава Роспотребназдора Анна Попова. Дело в том, что дозировка и способ употребления "сухого алкоголя" могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя, пояснила она.

"Порошковый алкоголь придуман в США, и есть его сторонники, - сообщила Попова депутатам. - В различных странах проведены исследования, которые, однако, не доказали его безопасность. Все страны Европейского союза запретили его оборот, а в Америке он запрещен в большинстве штатов".

Массово до России этот продукт, к счастью, не дошел, констатировала глава ведомства. Но "предотвратить попадание безусловно неполезного продукта на полки магазинов в России очень важно и очень нужно", заявила она.

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