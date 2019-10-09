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09.10.2019 19:25
Рубрика: Общество

Грязь N2

Зачем волонтеры собрали миллионы мешков с мусором
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(7986)
Свыше миллиона добровольцев из 30 регионов приняли участие в акции "Вода России" по уборке мусора на водоемах. Правда, если в 2018 году они собрали почти 2 миллиона мешков мусора, то в 2019-м - 1 миллион 600 тысяч.
"Бомба замедленного действия" - бытовые и промышленные отходы вдоль берегов водоемов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС "Бомба замедленного действия" - бытовые и промышленные отходы вдоль берегов водоемов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
"Бомба замедленного действия" - бытовые и промышленные отходы вдоль берегов водоемов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

- Еще не окончен сезон, - комментирует его промежуточные итоги советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш, - но и наша цель - не только убрать мусор, но и научить людей думать так, чтобы не мусорить.

"Активный гражданин" определит готовность москвичей к сортировке мусора

Проект "Вода России", задуманный как экологический для школьников, стал общегражданским - для студентов, пенсионеров, туристического движения и всех желающих. И если в 2016 году его участниками были 200 тысяч школьников, то в 2019 в проект вошли свыше 2 миллионов добровольцев от Калининграда до Владивостока в возрасте от 12 и до 77 лет.

- Мы поняли, что убирать мусор - часть дела, - говорит директор движения "ЭКА" Елена Горохова, другая его часть - просвещение. Наша мечта - вернуть в школы преподавание экологии, но как предмета прикладного. Мы, например, уборку мусора совмещаем с походами и экскурсиями. Там не только работаем и отдыхаем, но учим, например, закрывать кран с водой, когда чистим зубы, или как мыть посуду и экономить воду, или через квесты учим разделять бытовые отходы.

Однако пока экологичность мышления приживается плохо: среди собираемого мусора грязь N1 - окурки, N2 - пластик, N3 - остатки еды.

- Опасность бытового мусора - она как бомба замедленного действия, - считает эксперт Академии внешней торговли минэкономразвития Анатолий Шевчук. - В принципе, не волонтеров это дело: есть целые службы, которые получают деньги за вывоз мусора и не убирают его. А волонтеры спусковому крючку этой бомбы бездействия не дают сорваться с чеки. Но бытовой мусор - это не та опасность, которая грозит катастрофой. Недооцениваемая экоугроза - это техногенные ангары с отходами вдоль берегов, заброшенные АЗС, "кислодроны" - нелегальные хранилища промышленных стоков, - вот настоящие бомбы замедленного действия.

1,6 миллиона мешков мусора собрали волонтеры вдоль берегов рек и озер страны

В сезон 2020 года именно промышленные стоки станут целью активности волонтеров. Что повысит как градус гражданских протестов волонтеров, так и их судебную активность. Так к концу 2024 года добровольцы движения "Вода России" планируют расчистить 15,2 тысячи гектаров земли вдоль водоемов. От мусора будут освобождены более 9 тысяч километров берегов. За счет деятельности волонтеров, как прогнозирует Анатолий Шевчук, улучшат условия жизни и экологичность мышления почти 5 миллионов россиян.

Общество Экология
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