Исследование лавы показало, была ли жизнь на Венере

Команда астрофизиков из Института наук о Луне и планетах (LPI) провела новое исследование лавового потока Ovda Fluctus на Венере и поставила под сомнение гипотезу о большой схожести этой планеты с Землей.

Краткий отчет о работе опубликован на сайте института LPI. В последнее время появилось сразу несколько исследований, доказывающих, что в древности Венера обладала влажным и теплым климатом, а также океаном жидкой воды.

Это сделало бы ее похожей на Землю, а значит, возник бы естественный вопрос: существовала ли в тот период времени жизнь на Венере? Некоторые отвечают на этот вопрос утвердительно, но в данном случае исследователи ставят под сомнение это утверждение.

Предыдущие исследования основывались на химическом анализе атмосферы Венеры и ее высокогорий. Именно это позволило предположить, что планета была когда-то теплой и влажной.

Считалось, что ее нагорья образованы гранитными породами, подобно материкам Земли. То есть для их формирования потребовалось бы очень много воды, что привело к выводу о возможном существовании в прошлом океана на Венере.

Команда LPI использовала данные радаров и установила, что лавовый поток не является гранитным, как это предсказывалось из-за его местоположения. Вероятно, он состоит из базальтовых пород, которые могут образовываться как с участием воды, так и без нее.

"Мы так мало знаем о поверхности Венеры, - говорит член исследовательской команды доктор Аллан Трейман. - Если нагорья Ovda Regio состоят из базальтовых пород, как и большая часть Венеры, они, вероятно, были сжаты до своих нынешних размеров внутренними силами, возможно, как горы, которые являются результатом тектоники плит на Земле".