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09.10.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Зимой курс евро пробьет психологически важную отметку

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

- Основные события недели - размещение ОФЗ в среду, два выпуска с переменным и постоянным купоном. Это, как всегда, будет хорошим помощником для рубля.

В целом, для рубля сейчас сложилось нейтральное сальдо фундаментальных факторов. Нефть вроде бы стабилизировалась возле отметки 58 долларов за баррель Brent, объем покупок валюты со стороны ЦБ в рамках "бюджетного правила" несколько снизился. И на первый план выходят внешние факторы.

В этом смысле для нас важны сальдо торгового баланса Германии, чья экономика, судя по всему, сильно замедляется (евро продолжил плавное снижение против большинства главных валют). Оно будет выпущено в четверг. В этот же день ждем данных по ВВП Великобритании, которые должны указать на глубину влияния ожиданий по Брекзиту и "простаивающему" из-за конфликта с премьером Джонсоном парламенту.

Фото: iStock
Доллар может оказаться под давлением

В четверг вечером выходят данные по инфляции в США, которые могут оказаться разочаровывающими. Ранее во вторник вышли данные по индексу цен производителей в США. Он оказался отрицательным (дефляционные процессы), что дает еще больше шансов на очередное понижение ключевой процентной ставки ФРС на заседании 29-30 октября.

Что касается расширения горизонтов торговых войн на Европу, то здесь я придерживаюсь умеренно-консервативного взгляда. Дональд Трамп выходит на этап предвыборной гонки и, судя по всему, не будет гнушаться никакими методами и приемами, которые могли бы помочь ему получить дополнительные голоса избирателей.

Популистские победы пока хорошо воспринимаются его электоратом, поэтому Старому свету предстоит нелегкое переосмысление традиционного "партнерского" подхода к взаимоотношениям с США. Иными словами, если Брюссель и ищет компромисса с Трампом и его командой, то обратное утверждение неверно. Китай тоже вначале постоянно уповал на возможность достижения компромиссов, но на деле все привело к тому, что тот же Китай теперь ультимативно ограничивает перечень обсуждаемых вопросов в очередной повестке.

Думаю, тот же сценарий будет и в случае с корректировкой и переосмыслением своей позиции Брюсселем. Ведь Европа остается главнейшим торговым партнером США. И Штатам, очевидно, есть за что тут "повоевать".

Фото: EPA/VADIM RUSAKOV
Эксперт рассчитал курсы валют при цене нефти в 10 долларов

Как мы уже ранее озвучивали, в тройке основных валют - евро, доллар и рубль - евро сейчас выглядит наиболее уязвимо. "Европеец" уже в который раз выглядит явным аутсайдером, постоянно предпринимающим попытки тестирования отметки 1,090 - минимума с 26 сентября.

Риски усиления ультрамягкой монетарной политики с приходом на пост председателя ЕЦБ Кристин Лагард дополнительно разжигаются сценарием "Brexit без сделки" и оказывают на единую валюту дополнительное давление.

Поэтому, по мере выхода негативной макростатистики по еврозоне, рубль может даже слегка укрепиться в паре с евро с пробитием психологически важного уровня 70 рублей. Правда, произойдет это не на этой и не на следующей неделе. Но с большой вероятностью в течение наступающих зимы и весны 2020 года.

В паре с долларом мы пока видим предпочтительный сценарий продолжения торговли ниже уровня 65 рублей, выше которого рубль выглядит технически перепроданным и подсказывает наличие хороших точек входа.

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