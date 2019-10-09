"Золотая Маска" представляет лучшие российские спектакли в 18 городах

В 2019 году "Золотая Маска" представляет лучшие российские спектакли в восемнадцати городах. Уже прошли показы в Южно-Сахалинске, Омске, Таре и Новосибирске. В Свердловской области фестиваль состоялся не только в Екатеринбурге, но и в малых городах: Каменске-Уральском, Серове и Нижнем Тагиле. Осенью "Золотая Маска" на Дальнем Востоке дала старт большой двухгодичной программе развития театрального искусства, а также уже побывала в Ульяновске и Димитровграде, Петрозаводске и Костомукше. Впереди Санкт-Петербург, Ижевск, Череповец.

При этом "Маска" неустанно открывает новые имена. Так, весной больше половины участников фестиваля составили театры из разных городов России. Только в конкурсе драмы можно было увидеть спектакли из Уфы, Казани, Якутска, Тюмени, Красноярска, Воронежа, Лесосибирска, Ярославля, впервые приехал Коми-Пермяцкий театр из Кудымкара.

Что же касается нынешнего приезда театрального марафона в Хабаровск, то он уже третий. Хабаровские театры неоднократно были отмечены Национальной театральной премией или становились участниками внеконкурсных программ. Во многом благодаря этому интенсивному обмену в последние годы в полный голос заговорил о себе и Хабаровский ТЮЗ. Сегодня театр, возглавляемый Константином Кучикиным, живет яркой, творческой жизнью (спектакли "Детство" по прозе Льва Толстого и "Дознание" по пьесе Петера Вайса стали номинантами и были отмечены призами "Золотой Маски"), а в конце июля прошел уже традиционный фестиваль актуальных текстов "Наша тема".

Открылась "Золотая Маска" в Хабаровске на двух площадках спектаклем "Мужья и жены" по пьесе Вуди Алена (режиссер Константин Богомолов, МХТ им. А.П. Чехова). Всего же в рамках фестиваля на Дальнем Востоке будет показано восемь спектаклей. Прошла и насыщенная образовательная программа: семинары по световому оборудованию и программированию театра, мастер-классы по сценической речи, работе актера в мюзикле, курс театрального блогера.

Региональная программа "Маски" - огромный итог ее многолетней деятельности, но и, разумеется, иных сложных процессов в современном российском театре. Сегодня можно даже говорить о некоторой моде на региональный театр, который оказался не только в русле новаторских процессов, но часто в их авангарде.

Программа на Дальнем Востоке завершилась 15 сентября. Одновременно в Ульяновске и Димитровграде стартовал гастрольный блок "Золотой Маски", в котором - "Кант" и "Изгнание" Московского театра им. Вл. Маяковского, "Магадан/Кабаре/" Театра ОКОЛО. Показали там и спектакль Хабаровского ТЮЗа "Цацики идет в школу".

В эти же дни "Маска" представит московские и региональные спектакли в Петрозаводске и Костомукше. "Свои люди - сочтемся" (РАМТ) и "Старый дом" Центра драматургии и режиссуры. И это только часть юбилейной осенней программы фестиваля в регионах.

Фото: Ирина Полярная

Мария Ревякина, генеральный директор Фестиваля "Золотая Маска":

По каким принципам отбирались программа для тех или иных регионов? Почему где-то - мюзиклы, где-то больше экспериментальных работ молодых режиссеров?

- Мы составляем программу для каждого города, для каждого фестиваля, опираясь на целый ряд факторов, от технических возможностей площадок до подготовленности, "насмотренности" зрителей. Всегда советуемся с нашими партнерами и коллегами в регионах - что им хотелось бы увидеть. И дальше уже смотрим, какие есть в городе площадки и их возможности. В этом году у нас два совершенно уникальных случая - Новосибирск и Екатеринбург. Весной мы представили в этих городах спектакли драматических театров, и осенью вернемся уже с музыкальной программой. Такой там неподдельный интерес к актуальному, новому, живому театру. Это не в последнюю очередь заслуга театров в самих городах и, конечно, театральных фестивалей, таких, как Рожественский фестиваль в новосибирском "Глобусе", Ново-Сибирский транзит в "Красном факеле" или Реальный театр в Екатеринбурге. Они воспитывают публику, прививают зрителям любопытство и открытость новому. Хочется верить, что таких центров притяжение на нашей театральной карте будет только больше.

Можно ли уже говорить о первых итогах больших гастролей "Золотой Маски"?

- В Год театра у нас, безусловно, беспрецедентная гастрольная программа, вполне сравнимая с главным, большим фестивалем в Москве. 18 городов. От Петрозаводска до Южно-Сахалинска. В середине сентября закончилась огромная программа на Дальнем Востоке в двух ключевых городах региона - Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. Только там - 19 показов театров из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. В ноябре "Золотая Маска" привезет в первый раз спектакли в Удмуртию, в Ижевск, и в 10 раз приедет в Череповец. И если о Череповце - бывая здесь каждую осень, мы наглядно видим, как меняется зритель и культурная жизнь города, вовлеченного, в том числе благодаря "Золотой Маске", в общероссийский театральный контекст. Постоянное движение, эстафета от одного города к другому - они дают ощущение единого театрального пространства, общего театрального мира. Может быть, это и есть самый главный итог больших гастролей "Золотой Маски". Но есть и сугубо практические результаты. Увидев на фестивале спектакль, вызывающий сильные эмоции, пример настоящего, сложного, но не оставляющего равнодушным искусства, зритель, как правило, будет возвращаться в театр еще и еще. Бывает, что после фестиваля региональные власти обращают внимание на имеющиеся проблемы и выделяют средства на техническое переоснащение театральных площадок. Зрители открывают для себя новые имена, артистам и театральным профессионалам адресованы мастер-классы и семинары спецпрограммы, а театральные менеджеры - договариваются о будущих гастролях. Из того, что происходит сейчас, закладывается завтрашний день.