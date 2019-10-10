Александр Ковалев возглавил женскую сборную России

Накануне в Москве в Доме баскетбола прошло заседание исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ).

Главным решением стало назначение нового главного тренера женской сборной России. Им стал 50-летний специалист Александр Ковалев. Под его руководством этим летом сборная России U16 выиграла первенство Европы, а самым значимым успехом тренера на уровне сборных является "золото" первенства мира-2017 среди юниорок до 19 лет.

К слову, лидеры той команды Мария Вадеева и Раиса Мусина сейчас являются полноценными звездами уже в национальной сборной. Также в разные годы Ковалев входил в тренерский штаб главной команды страны и причастен к последнему на сегодняшний день ее медальному достижению - "золоту" Евробаскета-2011.

В тренерский штаб женской сборной также вошли: ассистенты главного тренера Александр Васин и Дмитрий Шумихин, тренеры по физподготовке Георгий Артемьев и Сергей Мухаев, тренер-скаут Денис Кандалов.

Первые матчи под руководством нового главного тренера женская сборная России проведет уже через пять недель. В стартующем отборе на чемпионат Европы-2021 россиянки сыграют 14 ноября в Оренбурге с Боснией и Герцеговиной, а 17-го - в Таллине с Эстонией. Стоит отметить, что Оренбург впервые примет официальный матч сборной России. В последние годы этот город на Южном Урале стабильно является одним из центров женского баскетбола в нашей стране. Местный клуб "Надежда" стабильно входит в тройку призеров чемпионата России и поставляет игроков в национальную команду.

Комментируя свое назначение, господин Ковалев отметил, что испытал волнение после принятого исполкомом решения:

- Я получил поздравления от генерального менеджера сборной Светланы Абросимовой и испытал очень волнительные ощущения, хотя и много лет работал с разными сборными России, но все-таки возглавить национальную команду - это совсем другая ответственность и большой шаг вперед. Приступаю к подготовке с сегодняшнего дня. Уже через месяц и шесть дней нам предстоит первая игра в моем родном Оренбурге, что вдвойне приятно и вдвойне ответственно.

А вот как прокомментировал корреспонденту "РГ" итоги исполкома РФБ президент федерации Андрей Кириленко:

- Начну с того, что исполком признал успешным год для резервных команд. Особенно у девочек, за исключением одного возраста все выступили на очень приличном уровне, что дает огромную надежду на то, что мы нащупали правильную систему, подход подготовки сборных. Тут сработали и тренерские методики, и правильное планирование. Очень этому рад. Что касается выбора наставника женской сборной России, то это было тяжелейшее решение с той точки зрения того, что у нас было три достойнейших кандидата - Дмитрий Донсков, Александр Ковалев и Элен Шакирова. Выбирать было сложно, и ключевым фактором стало наличие у Ковалева тренерского штаба, который сыгран и готов к выполнению задач. Какие они? Первое - это, разумеется, отбор на Евробаскет-2021. Я хочу пожелать ему успехов в работе. Ну а если говорить о перспективах далеких, то пока не знаем, что будет с чемпионатом мира-2022, возможно, он пройдет в России. Это было бы огромным успехом для нас, никогда еще в России не было такого турнира.

Также стоит добавить, что главный тренер саратовского "Автодора" Евгений Пашутин был назначен старшим тренером баскетболистов молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет).

Костяк команды составят игроки, которые в июле этого года в составе сборной U19 под руководством Пашутина стали пятыми на чемпионате мира в Греции. Летом 2020 года молодежная сборная сыграет в дивизионе "B" первенства Европы и сделает все, чтобы вернуться в элитный дивизион континентальных соревнований.

Кстати

В финальный турнир женского Евробаскета-2021 (он пройдет 17-27 июля 2021 года в Испании и Франции) выходят победители всех девяти отборочных групп, а также пять лучших команд из числа занявших вторые места. Вместе со сборной России и Боснии и Герцеговины в группе "С" сыграют Эстония и Швейцария. Как и в предыдущем цикле, игры разделены на три "окна", в каждом из которых у команд будет по одному домашнему и одному выездному матчу. Из Оренбурга сборная России отправится в Эстонию, где 17 ноября встретится с командой этой страны. Следующее "окно" квалификации откроется только через год - в ноябре 2020-го, а заключительные игры пройдут в феврале 2021 года.