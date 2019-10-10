Банк России зафиксировал семикратный рост числа мошеннических сайтов

За этот период ФинЦЕРТ инициировал блокировку 9,8 тысячи фишинговых доменов - это почти в четыре раза больше их числа за предшествующий отчетный период. Из них были заблокированы 85%.
Большинство мошеннических сайтов, как и прогнозировал Банк России, переместилось в юрисдикцию иностранных доменных зон. В доменных зонах .ru, .рф, .su на блокировку отправлены только 3,3 тысячи доменов.
Благодаря появлению дежурной службы в ФинЦЕРТ разделегирование доменов осуществляется в режиме 24/7/365, кроме того, ЦБ РФ стал активнее взаимодействовать с международными организациями и иностранными группами реагирования на кибератаки.
С января в Госдуме ожидает второго чтения законопроект, принятие которого позволит Банку России значительно упростить процедуру блокировки мошеннических сайтов и сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.