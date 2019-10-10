Банковскую карту можно будет оформить по новой схеме

Дебетовую банковскую карту можно будет оформить в виртуальном виде через мессенджер. Идентификация клиента будет проходить через сотового оператора.

Пилотный проект по открытию виртуальных банковских карт через мессенджеры собирается запустить МТС Банк, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на одного из представителей финтех-сообщества. В МТС Банке не ответили на дополнительные вопросы "РГ".

Как указывает издание, в этой схеме банковское приложение заменяет мессенджер. Оформление карты будет происходить через отправку в чат номера телефона и ввод кода подтверждения, который придет в СМС. Мобильный оператор идентифицирует клиента по номеру телефона, направив банку данные о его владельце, в том числе ФИО и номер паспорта.

Поскольку речь идет об упрощенной идентификации, то карта будет иметь ограничения. Максимальный остаток по ней не может превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма операций - 200 тысяч рублей в месяц. Снятие наличных в банкоматах будет ограничено 5 тысячами рублей в день и 40 тысячами в месяц. Карту можно будет использовать для онлайн-покупок.