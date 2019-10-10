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10.10.2019 23:00
Рубрика: Экономика

Деньги вышли в чат

Банковскую карту можно будет оформить по новой схеме
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 229(7987)
Дебетовую банковскую карту можно будет оформить в виртуальном виде через мессенджер. Идентификация клиента будет проходить через сотового оператора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пилотный проект по открытию виртуальных банковских карт через мессенджеры собирается запустить МТС Банк, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на одного из представителей финтех-сообщества. В МТС Банке не ответили на дополнительные вопросы "РГ".

Фото: iStock
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Как указывает издание, в этой схеме банковское приложение заменяет мессенджер. Оформление карты будет происходить через отправку в чат номера телефона и ввод кода подтверждения, который придет в СМС. Мобильный оператор идентифицирует клиента по номеру телефона, направив банку данные о его владельце, в том числе ФИО и номер паспорта.

Поскольку речь идет об упрощенной идентификации, то карта будет иметь ограничения. Максимальный остаток по ней не может превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма операций - 200 тысяч рублей в месяц. Снятие наличных в банкоматах будет ограничено 5 тысячами рублей в день и 40 тысячами в месяц. Карту можно будет использовать для онлайн-покупок.

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