Белорусский электробус Vitovt получил прописку в Ташкенте

Электробус модели Е420 "Vitovt Electro". Фото: Официальный сайт холдинга "Белкоммунмаш"

С радугой осеннего листопада гармонирует в эти дни на улицах узбекской столицы первый белорусский электробус Vitovt Electro E420, который начал трехмесячную тестовую обкатку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на дипмиссию РБ в Ташкенте.

Современная машина ярко-желтого цвета минского предприятия "Белкоммунмаш" эксплуатируется в одном из самых оживленных районов узбекской столицы, отметили в посольстве. Новинка местного автопарка оснащена системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов. Время полной зарядки накопителей,которая осуществляется на конечной станции, составляет 5-10 минут. За день электробус выполняет до 15 рейсов. Кстати, уже в первый день он смог проехать более 40 км на одной зарядке.

Оценили эксперты и загрузку машины. Полностью низкопольный салон рассчитан на 27 посадочных мест, а всего может вместить 86 человек. Электробус, кузов которого выполнен из композитных материалов, способен развивать скорость до 60 км/ч и благодаря пневмоподвеске, по оценке первых пассажиров, имеет очень плавный ход.

Имеются в автобусе и две накопительные площадки в передней и средней частях, на которых предусмотрены места для пассажиров на инвалидных колясках. А во время поездки желающие смогут подзарядить смартфон или другой гаджет.

Оборудован Vitovt Electro и системой кондиционирования, что особенно важно для солнечного Ташкента. Имеет электробус и довольно широкие форточки, способные обеспечить нормальный уровень естественной вентиляции. А для поглощения излишнего солнечного света стекла слегка затонированы.

Инженерная и конструкторская мысль позаботилась и о комфорте водителя. Его кабина, считают эксперты, очень эргономична и практически полностью изолирована от пассажирского салона. Кроме того, у нее своя система кондиционирования, а также система видеонаблюдения, которая позволяет водителю контролировать обстановку и внутри салона.

А одним из главных достоинств электробуса является, прежде всего, экономичность его эксплуатации. "Даже по сравнению с достаточно новыми автобусами местного производства (в Узбекистане созданы совместные производства общественного транспорта с германскими и корейскими производителями) ежедневные расходы на его зарядку практически в десять раз меньше, чем стоимость дизельного топлива для работающего на маршруте автобуса", - обратили внимание в дипмиссии.