Боевой НЛО: новейший дисколет представили на выставке в Китае

На открывшейся в четверг в Китае выставке China Helicopter Exposition 2019 представили необычный экспонат. Макет перспективного аппарата округлой формы в Сети уже прозвали НЛО.

Несмотря на столь необычный вид, к инопланетным технологиям он никакого отношения не имеет. Эта разработка китайских конструкторов - дисколет, который, как заявляют его создатели, превзойдет по летным характеристикам традиционную вертолетную технику. Например, максимальная скорость будет составлять 650 км/ч.

Правда, иностранные эксперты не разделяют оптимизма китайцев - ранее эксперименты по созданию похожих по форме аппаратов всегда заканчивались провалом. Вероятно, и об этой разработке, даже если будет создан реально действующий образец, будут говорить лишь как о техническом курьезе. Вряд ли она получит широкое распространение.

Сейчас в КНР разработано и серийно выпускается большое количество разнообразной вертолетной техники. Конечно, во многих образцах чувствуется сильное зарубежное влияние, некоторые из них, например Z-20, вообще являются практически полными клонами иностранных машин.

До сих пор одними из самых распространенных вертолетов в армейской авиации Народно-освободительной армии Китая являются российские Ми-17 различных модификаций. Эта техника недавно принимала участие в совместном стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", где успешно выполнила все поставленные задачи.