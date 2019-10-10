Боксеру Сергею Ковалеву грозит до четырех лет тюрьмы в США

Ноябрь для российского боксера, чемпиона мира WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева станет самым непростым месяцем в карьере. 2-го числа ему предстоит поединок против одного из сильнейших боксеров вне зависимости от весовых категорий Сауля Альвареса из Мексики. А 25-го россиянина ждут в суде в Калифорнии, где ему предстоит разбираться с обвинениями в нападении на женщину. Если россиянина признают виновным, ему грозит четыре года тюрьмы.

Как сообщает Boxingscene, в июне прошлого года россиянин в Калифорнии был арестован после обвинений американской модели Джейми Фронтц, которая заявила, что знаменитый боксер приставал в ней на вечеринке, а получив отказ, напал на нее. В результате нападения у девушки был сломан нос, она получила сотрясение мозга и другие травмы. Модель намеревалась потребовать от боксера 8 миллионов долларов компенсации.

Боксер на одном из заседаний в августе категорически отвергал свою причастность к этому преступлению. Также неоднократно в интервью Ковалев заявлял, что не нападал на модель и не избивал ее.

"4 апреля мы провели предварительное слушание и в суд был вызван сам Ковалев, - сказал заместитель окружного прокурора округа Сан-Бернардино Джейсон Лисо. - Судья принял решение, что основания для передачи дела в суд есть".

По словам Лисо, Ковалев обвиняется по статье 245 (a) (4) Уголовного Кодекса Калифорнии. Максимальным наказанием по этой статье является тюремное заключение на срок до 4 лет. Досудебное слушание назначено на 18 ноября.