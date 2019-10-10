Новости

Шарапова рассказала о завершении карьеры 07:56
Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом 07:46
Савченко обвинила Порошенко в расшатывании власти 07:44
Помидоры оказались полезны для мужской половой функции 07:26
Впервые за 10 лет в Сингапуре обвинили в хранении огнестрельного оружия 07:19
Ученые назвали фактор, вызывающий 13 видов рака в молодом возрасте 07:12
Стали известны подробности розлива промстоков на заводе в Башкирии 06:53
В Японии умерла первая в мире клонированная корова 06:34
Ракета "Протон-М" успешно вывела спутники на орбиту 06:12
В Эквадоре десятки заключенных сбежали из тюрьмы 06:04
В России появится цифровая платформа для молодых предпринимателей 05:41
Жертвами обстрелов Сирии турецкими военными стали пять человек 05:26
В США девятилетний мальчик обвинен в убийстве пяти человек 05:06
В России впервые пройдет международный форум по стандартизации 05:00
Отряд кораблей ТОФ провел тренировку группы антитеррора 04:51
Вооруженный ножом житель Мексики атаковал журналиста 04:31
В Доминикане 12 тысяч человек могут быть заражены лихорадкой денге 04:24
NASA отложило на сутки запуск прибора изучения ионосферы 03:50
Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту 03:26
СМИ: Китай и США не достигли прогресса на торговых переговорах 02:56
Иран освободил россиянку Юлию Юзик 02:49
Парламент Кубы впервые выберет президента страны 02:09
Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября 01:48
Сотрудник Пентагона задержан за распространение секретных данных 01:46
В Сенат США внесли на рассмотрение проект антитурецких санкций 00:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
10.10.2019 02:35
Рубрика: В мире

"Зеленый" держится на плаву

В торговле с партнерами по ЕАЭС Киргизия чаще использует доллары
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 226(7984)
Попытка киргизской экономики полностью слезть с долларовой иглы пока не увенчалась сколько-нибудь значительным успехом. Однако резервная валюта постепенно уступает место национальным - во взаиморасчетах с другими странами ЕАЭС. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в исследовании Евразийского банка развития (ЕАБР).

Доллар занял существенное место в торговой сфере республики еще в 1990-х, когда сом был молод и относительно слаб. В последние годы власти республики осознали, что зависимость от резервной валюты несет в себе значительные риски. Официальный Бишкек решил перейти к сделкам в нацвалютах с некоторыми из значимых для Киргизии стран, однако в 2018 году на долю доллара по-прежнему приходится более 75 процентов от всего объема внешней торговли страны.

Относительно успешно преодолеть влияние "зеленого" Киргизии удалось пока только в торговле с Россией, которая, как и Казахстан, остается основным партнером КР. По оценкам экспертов ЕАБР, большая часть расчетов между государствами приходится на рубль. Таким образом, российская валюта уже стала второй по популярности у экспортеров и импортеров республики после доллара.

В экспорте Киргизии в РФ на долю рубля приходится около 62 процентов от общего объема сделок. В импорте этот показатель немногим ниже - 60. В общем объеме внешнего товарооборота Киргизии - 21 и 14 процентов соответственно.

Фото: Пресс-служба президента КР
В последние пять лет Россия выделила Киргизии более миллиарда долларов

- Использование российского рубля превалирует над расчетами в долларах, - признают в ЕАБР. - Но также стоит отметить, что он хоть и остается в лидерах по расчетам, все же (в сравнении с показателями 2017 года) несколько потерял в доле относительно доллара. Подобная тенденция может быть вызвана изменением структуры торговли.

Совершенно другая картина наблюдается в торговле с Казахстаном. Здесь лидирующие позиции держит вовсе не тенге или сом, а тот же доллар. Обе страны предпочитают осуществлять двусторонние сделки в мировой резервной валюте. В торговых операциях Киргизии с соседней республикой на долю доллара приходится 85 процентов экспорта и 81 процент импорта.

- Данная тенденция может свидетельствовать о некотором недоверии к национальным валютам торговых партнеров, - предполагают эксперты Евразийского банка развития. - В среднесрочной перспективе тренд, скорее всего, сохранится.

Эксперты Национального банка Киргизии сравнили, как менялись курсы валют стран Евразийского союза относительно американской. Как выяснилось, за минувшие пять лет доллар подорожал в Киргизии более чем на 10 сомов. Если в 2014 году "американец" продавался по 59 сомов за единицу, то в 2018-м превысил порог в 69 сомов. В Казахстане, в свою очередь, доллар за тот же период совершил еще более головокружительный подъем - с 182,35 до 384,2 тенге. Вполне понятно, почему рыночные игроки предпочитают использовать в расчетах не национальные валюты, а резервную, которая кажется на их фоне более надежной.

Полностью же "отвязать" внешнюю торговлю Киргизии от доллара, судя по всему, в ближайшие годы не удастся. Причин тому три. Одна из них касается непосредственно географии и предмета сделок. Примерно 65 процентов товарооборота республики приходится на страны, не входящие в Евразийский союз. Причем основным товаром, который предлагает КР за рубеж, остается золото, вывозимое в дальнее зарубежье. Тогда как основной импортный поток в Киргизию поступает из Китая, который также предпочитает заключать сделки не в национальных валютах, а в резервной.

Вторая причина - значительный дисбаланс в объемах экспорта и импорта. Киргизия по-прежнему покупает за рубежом в разы больше, чем продает, и поэтому не может отказаться от использования резервной валюты.

И, наконец, третья, но не менее весомая причина - обязательства перед внешними кредиторами республики. В долг в свое время Киргизия предпочитала брать в твердой резервной валюте. Поэтому теперь в валютной структуре обязательств преобладают платежи в долларах.

Кстати

Объем взаимной торговли товарами между государствами ЕАЭС за январь-июль 2019 года оценивается в 33,2 миллиарда долларов. Об этом говорится в отчете Евразийской экономической комиссии. Удельный вес взаимной торговли в общем объеме внешней торговли ЕАЭС составил 13,9 процента. Самая высокая доля взаимной торговли в Евразийском союзе у Беларуси (РБ) - чуть более пятидесяти процентов от общего ее товарооборота. За РБ следует Киргизия (37,9 процента) и Армения (30,2). Пятерку замыкают Казахстан (21,1) и Россия
(8,6 процента).

В мире экс-СССР Киргизия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Иран освободил россиянку Юлию Юзик
Турция: За первые часы операции в Сирии обстреляна 181 цель
Депутаты РФ не прекратят общение с США
В Кремле не исключили возможные новые провокации США
Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке