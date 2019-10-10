Попытка киргизской экономики полностью слезть с долларовой иглы пока не увенчалась сколько-нибудь значительным успехом. Однако резервная валюта постепенно уступает место национальным - во взаиморасчетах с другими странами ЕАЭС. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в исследовании Евразийского банка развития (ЕАБР).

Доллар занял существенное место в торговой сфере республики еще в 1990-х, когда сом был молод и относительно слаб. В последние годы власти республики осознали, что зависимость от резервной валюты несет в себе значительные риски. Официальный Бишкек решил перейти к сделкам в нацвалютах с некоторыми из значимых для Киргизии стран, однако в 2018 году на долю доллара по-прежнему приходится более 75 процентов от всего объема внешней торговли страны.

Относительно успешно преодолеть влияние "зеленого" Киргизии удалось пока только в торговле с Россией, которая, как и Казахстан, остается основным партнером КР. По оценкам экспертов ЕАБР, большая часть расчетов между государствами приходится на рубль. Таким образом, российская валюта уже стала второй по популярности у экспортеров и импортеров республики после доллара.

В экспорте Киргизии в РФ на долю рубля приходится около 62 процентов от общего объема сделок. В импорте этот показатель немногим ниже - 60. В общем объеме внешнего товарооборота Киргизии - 21 и 14 процентов соответственно.

- Использование российского рубля превалирует над расчетами в долларах, - признают в ЕАБР. - Но также стоит отметить, что он хоть и остается в лидерах по расчетам, все же (в сравнении с показателями 2017 года) несколько потерял в доле относительно доллара. Подобная тенденция может быть вызвана изменением структуры торговли.

Совершенно другая картина наблюдается в торговле с Казахстаном. Здесь лидирующие позиции держит вовсе не тенге или сом, а тот же доллар. Обе страны предпочитают осуществлять двусторонние сделки в мировой резервной валюте. В торговых операциях Киргизии с соседней республикой на долю доллара приходится 85 процентов экспорта и 81 процент импорта.

- Данная тенденция может свидетельствовать о некотором недоверии к национальным валютам торговых партнеров, - предполагают эксперты Евразийского банка развития. - В среднесрочной перспективе тренд, скорее всего, сохранится.

Эксперты Национального банка Киргизии сравнили, как менялись курсы валют стран Евразийского союза относительно американской. Как выяснилось, за минувшие пять лет доллар подорожал в Киргизии более чем на 10 сомов. Если в 2014 году "американец" продавался по 59 сомов за единицу, то в 2018-м превысил порог в 69 сомов. В Казахстане, в свою очередь, доллар за тот же период совершил еще более головокружительный подъем - с 182,35 до 384,2 тенге. Вполне понятно, почему рыночные игроки предпочитают использовать в расчетах не национальные валюты, а резервную, которая кажется на их фоне более надежной.

Полностью же "отвязать" внешнюю торговлю Киргизии от доллара, судя по всему, в ближайшие годы не удастся. Причин тому три. Одна из них касается непосредственно географии и предмета сделок. Примерно 65 процентов товарооборота республики приходится на страны, не входящие в Евразийский союз. Причем основным товаром, который предлагает КР за рубеж, остается золото, вывозимое в дальнее зарубежье. Тогда как основной импортный поток в Киргизию поступает из Китая, который также предпочитает заключать сделки не в национальных валютах, а в резервной.

Вторая причина - значительный дисбаланс в объемах экспорта и импорта. Киргизия по-прежнему покупает за рубежом в разы больше, чем продает, и поэтому не может отказаться от использования резервной валюты.

И, наконец, третья, но не менее весомая причина - обязательства перед внешними кредиторами республики. В долг в свое время Киргизия предпочитала брать в твердой резервной валюте. Поэтому теперь в валютной структуре обязательств преобладают платежи в долларах.

Кстати



Объем взаимной торговли товарами между государствами ЕАЭС за январь-июль 2019 года оценивается в 33,2 миллиарда долларов. Об этом говорится в отчете Евразийской экономической комиссии. Удельный вес взаимной торговли в общем объеме внешней торговли ЕАЭС составил 13,9 процента. Самая высокая доля взаимной торговли в Евразийском союзе у Беларуси (РБ) - чуть более пятидесяти процентов от общего ее товарооборота. За РБ следует Киргизия (37,9 процента) и Армения (30,2). Пятерку замыкают Казахстан (21,1) и Россия

(8,6 процента).