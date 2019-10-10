Бывший футболист "Челси" Петр Чех стал хоккеистом

Бывший голкипер лондонских "Челси" и "Арсенала" Петр Чех, завершивший в мае этого года карьеру, решил попробовать свои силы в хоккее. Он подписал контракт с клубом "Гилфорд Феникс", который выступает в четвертой по силе британской лиге.

Что неудивительно, Чех будет играть на позиции вратаря. Его дебют может состояться уже в это воскресенье, когда "Гилфорд" встретится с командой "Суиндон Вайлдкэтс".

- Безумно рад получить новый опыт, - поделился своими эмоциями Чех. - После 20 лет в футболе здорово попробовать себя в игре, которую я люблю с детства.

Чех никогда не скрывал, что у него есть два хобби - рок-музыка и хоккей. Его кумиром был легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек.

Отметим, что, несмотря на подписание контракта с "Гилфордом", Чех продолжит работу в "Челси", где он занимает пост технического и футбольного консультанта.