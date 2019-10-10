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10.10.2019 17:53
Рубрика: Экономика

ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт

Текст: Игорь Зубков
Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это позволяет им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности. Под предлогом блокировки подозрительных транзакций они выманивают данные, необходимые для хищений с карт. Для начала успешной атаки мошенникам достаточно знать имя жертвы, остальное "звонари" способны узнать в ходе разговора.

Фото: istock
ЦБ: Сбербанк подключится к Системе быстрых платежей в сжатые сроки

Об этом говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

На проблему также обратила внимание глава ЦБ Эльвира Набиуллина: если вам звонят из банка и просят сообщить какие-то данные, следует прекратить разговор и перезвонить по номеру, указанному на банковской карте, посоветовала она в кулуарах форума "Финополис".

Технически операторы связи уже сейчас способны определять подлинность исходящего номера и могут фильтровать подмененные номера, сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, Дума предложит обязать операторов фильтровать подмененные мошенниками номера.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Мошенники начали использовать в своих интересах всю мощь судебной системы

За 12 месяцев (с сентября 2018 года по август 2019 года) ЦБ отправил на блокировку в сигнальной сети информацию о более чем 4,9 тысячи номеров мобильных операторов и номеров в коде 8-800, задействованных в мошеннических СМС-рассылках, получении рассылок, атаках, заражениях вредоносным программным обеспечением и так далее.

Сбербанк в 2018 году зафиксировал атаки на своих клиентов со 135 тысяч телефонных номеров, сказал глава Сбербанка Герман Греф. Без сотрудничества с телеком-операторами проблему не решить, какой бы сильный периметр защиты банк не выстраивал, уверен Греф.

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