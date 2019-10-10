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10.10.2019 11:20
Рубрика: Общество

В глухом лесу нашли подпольный цех XVIII века по производству виски

Текст: Денис Передельский
Фото: Forest and Land Scotland Фото: Forest and Land Scotland
Фото: Forest and Land Scotland

В Великобритании археологи из государственного исследовательского агентства Forest and Land Scotland (FLS) провели детальное 3D-обследование двух каменных объектов XVIII века, расположенных в глухом лесу, и установили, что эти сооружения, вероятно, использовались для нелегального производства спиртных напитков.

Как сообщает Live Science, остатки двух каменных сооружений были обнаружены в прошлом году местными археологами. Они находятся в глухом лесу на Шотландском нагорье. Сооружения были возведены в XVIII веке близ озера Лох-Ард, примерно в 30 километрах к северу от города Глазго.

Фото: Billy Vaughan / www.thehistoryblog.com
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Две усадьбы расположены в 200 метрах друг от друга, их разделяет ручей. Предназначение этих сооружений до последнего момента оставалось неизвестным. Раскрыть тайну помогло детальное 3D-обследование.

Ученые считают, что сооружения использовались в конце 1700-х - начале 1800-х годов для нелегального производства виски, которое в тот период времени частично было вне закона. Учитывая местоположение винокурен, можно предположить, что спиртное отправлялось для подпольной продажи в Глазго.

По словам археолога FLS Мэтта Ричи, эти длинные узкие здания идеально подходили для хранения виски. Кроме того, оба сооружения были умело спрятаны на склоне холма, глубоко в лесу.

"Во-первых, это довольно далеко от города, - говорит Ричи. - Во-вторых, в зданиях имелись большие печи для сушки зерна, а рядом протекает ручей, то есть поблизости была вода".

Помогли и местные легенды. Они гласят, что регион вокруг озера Лох-Ард активно использовался для сокрытия незаконного производства виски и краденого скота. Впрочем, до сих пор эти легенды не находили археологических подтверждений.

Ричи объяснил, что с конца 1700-х годов действовали законы о производстве и продаже виски. Из-за них по всей горной Шотландии на фермах были закрыты многие небольшие частные перегонные кубы. В рамках закона работали только коммерческие винокурни, которые облагались налогом.

"В истории Шотландии был период, когда правительство ограничило производство виски, - говорит Ричи. - Внезапно это стало незаконным, и то, что было обычной фермерской деятельностью, ушло в подполье".

Кстати, правительственные чиновники, известные как "акцизники", прочесывали высокогорье в поисках незаконных перегонных кубов, конфискуя виски и дистилляционное оборудование. Поэтому было важно иметь винокурню, которую было трудно найти, но которая была бы расположена близко к такому крупному рынку, как Глазго.

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