Чеферин: Россия на высшем уровне проведет матчи Евро-2020 и финал ЛЧ

Президент УЕФА Александр Чеферин уверен в том, что российская сторона на самом высшем уровне проведет в Санкт-Петербурге матчи чемпионата Европы 2020 года и финал Лиги чемпионов.

Глава УЕФА Александр Чеферин в интервью РИА Новости рассказал о том, чего он ожидает от проведения в Санкт-Петербурге нескольких матчей финальной части ЧЕ-2020, а также финала Лиги чемпионов в 2021 году.

"Я приезжал в Россию год назад на чемпионат мира, и сомнений в готовности вашей страны к Евро-2020 быть просто не может. Мы знаем, что Россия готова. Чемпионат мира был организован идеально, иначе и не скажешь. И в этом случае я не стараюсь быть дипломатом, это чистая правда. Уверен, матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проведены на высочайшем уровне, как и финал Лиги чемпионов годом позже", - сказал Чеферин.

По словам главы УЕФА, прошедший чемпионат мира показал, что наша страна обладает колоссальным потенциалом для развития. А главным преимуществом является наличие инфраструктуры и полная поддержка со стороны руководства страны.

"Финал Лиги чемпионов - это большой вызов, но после чемпионата мира, главного турнира в мировом футболе, Россия и Санкт-Петербург должны легко справиться", - заявил он.