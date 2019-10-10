Чем привлекают гостей в белорусских агроусадьбах

Перелистывая поэтические новеллы Юлия Кима, любители сельского релакса могут найти в них и строчки, словно навеянные духом белорусского Полесья. "Встану утром рано, взглядом лес окину: все дороги к Риму, а моя в малину!".

Эксперты признают, что в текущем столетии Беларусь достигла существенного прогресса в агроэкотуризме, который Всемирная туристская организация в структуре ООН официально выбрала девизом будущего года. Только в истекшем году, по данным Белстата, в специализированных сельских усадьбах республики нашли "приют отдохновения" 422,3 тысячи человек.

Пока, правда, чаще других в усадьбах любят гостить путешественники из Союзного государства, но растет год от года и популярность отдыха в агроусадьбах у граждан иных континентов, сообщила председатель Белорусской общественной организации "Отдых в деревне" Валерия Клицунова. Уже дважды, уточнила она, за последние три года Беларусь становилась победителем в номинации "Агротуризм" в рейтинге National Geographic Traveler Awards.

Среди отдыхающих на сельских просторах Синеокой - граждане более 70 стран, в том числе Австралии, Англии, Германии, Израиля, Латвии, Литвы, Новой Зеландии, Польши, Украины, США, Филиппин. "Акцент делаем на креативности, ведь сейчас туристы едут за впечатлениями - увидеть то, чего нет в других регионах планеты. И здесь у хозяев есть большая возможность проявить себя", - уверена Клицунова.

В числе необычных предложений она назвала инициативу создать кукурузный лабиринт, организацию сплавов на старинных драккарах (ладьях), привлечение гостей к выпечке хлеба, производству бумаги ручной работы. Во многих усадьбах следуют принципам инклюзии, обеспечивают условия для людей с инвалидностью.

Кроме того, туристические комплексы объединяются в региональные кластеры. "Под одним брендом продвигается вся территория. В этом заинтересованы и органы местной власти. Такой подход уже дает результат", - добавила общественный активист, напомнив, что в республике ежегодно выбирают лучшие агроэкоусадьбы.

В этом году конкурс стал даже частью республиканского туристического проекта "Познай Беларусь". Для объектов сельского туризма выделили отдельную номинацию. Лучших определят по направлениям "Этнокультура", "Этноусадьба", "Агротуристический кластер".