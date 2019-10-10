Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП

Чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версиям WBC и IBF, непобедимый на ринге американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию. Врачи не уверены, что он вернется в спорт.

Инцидент произошел в Далласе. Как сообщает британский таблоид The Sun, 29-летний боксер не справился с управлением Ferrari. Спортивный автомобиль перевернулся, а боксер вылетел из машины, поскольку не был пристегнут ремнем безопасности.

Спенс был доставлен в больницу, где находится в отделении интенсивной терапии. Пока нет точных данных о полученных им травмах, но угрозы жизни спортсмену нет. В тоже время медики отказываются от прогнозов, вернется ли непобедимый чемпион на ринг.

Спенс победил во всех 26 проведенных боях. 21 раз он сделал это досрочно.