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10.10.2019 20:59
Рубрика: В мире

Трамп обидел "друзей"

Что общего у импичмента главе США и операцией Турции против курдов
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Американские конгрессмены подготовили санкции против Турции и ее лидера Тайипа Эрдогана. Таким способом законодатели с Капитолийского холма собираются наказать Анкару за военную операцию, которую та начала на севере Сирии. Пыль еще не улеглась после прохода турецкой техники через сирийскую границу, как в Вашингтоне сенатор-демократ Крис Ван Холлен и его коллега республиканец Линдси Грэм озвучили предлагаемый перечень финансовых и визовых рестрикций. Часть из них направлены лично против главы Турции, ее вице-президента и нескольких министров. Меры довольно серьезные: ведь санкции США, направленные лично против глав государств, вводились прежде только в крайних случаях, как было, например, с непримиримым противником Ираном. Но Турция все же союзник Вашингтона по НАТО.
Ввод турецкой бронетехники в Сирию (на снимке) может создать для Трампа большие проблемы. Фото: EPA Ввод турецкой бронетехники в Сирию (на снимке) может создать для Трампа большие проблемы. Фото: EPA
Ввод турецкой бронетехники в Сирию (на снимке) может создать для Трампа большие проблемы. Фото: EPA

Грэм констатировал, что конгрессмены от обеих партий возмущены операцией Анкары и готовы поддержать эти меры, а потому он рассчитывает легко набрать достаточное количество голосов, чтобы одобрить санкции, если даже глава Белого дома наложит на них вето.

Фото: REUTERS/YURI GRIPAS
Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту

Действия сенаторов - ответ на решение президента Трампа вывести около 50 американских военных их тех районов на севере Сирии, где Анкара в среду начала наземную операцию. Позже администрация стала объяснять, что вывод американского контингента не означает "зеленого света" для Турции, а Трамп даже пригрозил "разорить" экономику Анкары, если та будет "уничтожать курдов". Но факт есть факт, операция турецких войск началась, а американцы мешать ей не стали. Решение главы Белого дома отойти в сторону возмутило конгрессменов от обеих партий до глубины души. "Как вообще можно поддерживать Эрдогана против курдов", - возмутился Грэм в комментарии для axios.com.

Ситуация осложняется тем, что кто бы и за что ни воевал в Сирии, в Вашингтоне темой номер один остается грядущий импичмент президента Дональда Трампа. Его противники демократы и союзники республиканцы готовятся к беспощадной битве. Политическая поляризация зашкаливает.

И вот на таком фоне глава Белого дома принимает решение, против которого его противники и сторонники выступили единым фронтом. Грэм назвал действия Трампа "крупнейшей ошибкой его президентства". Сенатор не скупился на критику: "Это откроет дорогу к воссозданию террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ) и все поменяет для нашей национальной безопасности". Такие слова от одного из ближайших политических союзников - последнее, что нужно главе Белого дома в разгар борьбы за выживание.

Против Эрдогана у вашингтонской элиты что называется - наболело

Дело в том, что против Эрдогана у вашингтонской элиты что называется - наболело. Ведь тот в последние годы проводил все более независимую от Белого дома политику, а "добил" американцев тем, что вопреки их протестам и даже угрозам приобрел зенитно-ракетные комплексы С-400 у России. Вашингтон грозил союзнику по НАТО санкциями и исключением из программы производства истребителя пятого поколения F-35, но тщетно. А сирийские курды, напротив, завоевали симпатии американской элиты. В 2015 году администрация Барака Обамы выбрала их союзниками для своих операций на севере Сирии, поскольку других боеспособных отрядов там тогда не нашлось. Анкара возмущалась, но Вашингтон попросту проигнорировал эти протесты и начал поставки курдам военной помощи.

Фото: Capt. Viet Nguyen, US Army / wikimedia.org
Опыт ничему не учит: Турция вновь бросила в бой устаревшие танки

Однако Трамп этих антитурецких настроений не разделяет. Более того, лично с Эрдоганом у него сложились достаточно теплые отношения. Возможно, глава Белого дома прояснит свою позицию 13 ноября, когда примет у себя турецкого лидера. Причем дело здесь не только в дружбе с Эрдоганом, но и во взглядах Трампа, который давно критиковал военные интервенции предшественников. "Различные группировки воюют здесь сотни лет, - написал он в среду в "Твиттер", комментируя операцию Анкары. - США никогда не должны были оказаться на Ближнем Востоке". Он даже принялся рубить правду-матку, указав пальцем на американский ВПК, которому "выгодны зарубежные конфликты". Примечательное высказывание, учитывая, что военное лобби в целом прежде горой стояло за Трампа, который затеял масштабную модернизацию вооруженных сил. Остается гадать, как дальше поведет себя глава Белого дома. Как показала практика, в условиях кризиса он больше доверяет собственным инстинктам и не слушает советников. С другой стороны, Трампу опасно гнуть свою линию и терять союзников в условиях, когда ему грозят импичментом.

Между тем

В Вашингтоне стартовал новый раунд торгово-экономических консультаций между США и КНР. Сам факт такой встречи, ставшей первой после недавнего обмена чувствительными ударами - с сентября Штаты на 15 процентов повысили пошлины на товары из Китая объемом 300 млрд долларов, а Пекин ответил введением 10-процентных дополнительных тарифов на американскую продукцию объемом 75 млрд долларов, - стал поводом для утечек сведений о переговорных позициях сторон в СМИ. По данным Reuters, Вашингтон рассматривает возможность заключить валютное соглашение с Пекином. Подробности предложения не раскрываются, но, вероятно, речь об обязательствах китайцев по недопущению девальвации юаня как эффективного средства стимулирования экспорта из Поднебесной.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Если компромисс по этому вопросу будет найден, то Вашингтон якобы расценит это как первый шаг к выработке всеобъемлющей торговой сделки, предметом которой среди прочего станут интеллектуальная собственность и передача технологий. Cо своей стороны, Bloomberg cообщает, что Пекин готов согласиться на "ограниченную сделку", которая будет предусматривать "заморозку" США дальнейшего повышения тарифов на импорт товаров из КНР в ответ на закупку дополнительных объемов Китаем американской сельхозпродукции. Анализ публикаций в официальных китайских СМИ также указывает на готовность Пекина к компромиссу в споре с США. "Не важно, сколько препятствий стоит на пути. Я надеюсь, что обе стороны используют эту возможность для взаимовыгодного исхода", - цитирует газета "Жэньминь жибао" профессора Университета международного бизнеса и экономики в Пекине Янга Вэйонга.

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