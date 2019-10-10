Что общего у импичмента главе США и операцией Турции против курдов

Американские конгрессмены подготовили санкции против Турции и ее лидера Тайипа Эрдогана. Таким способом законодатели с Капитолийского холма собираются наказать Анкару за военную операцию, которую та начала на севере Сирии. Пыль еще не улеглась после прохода турецкой техники через сирийскую границу, как в Вашингтоне сенатор-демократ Крис Ван Холлен и его коллега республиканец Линдси Грэм озвучили предлагаемый перечень финансовых и визовых рестрикций. Часть из них направлены лично против главы Турции, ее вице-президента и нескольких министров. Меры довольно серьезные: ведь санкции США, направленные лично против глав государств, вводились прежде только в крайних случаях, как было, например, с непримиримым противником Ираном. Но Турция все же союзник Вашингтона по НАТО.

Грэм констатировал, что конгрессмены от обеих партий возмущены операцией Анкары и готовы поддержать эти меры, а потому он рассчитывает легко набрать достаточное количество голосов, чтобы одобрить санкции, если даже глава Белого дома наложит на них вето.

Действия сенаторов - ответ на решение президента Трампа вывести около 50 американских военных их тех районов на севере Сирии, где Анкара в среду начала наземную операцию. Позже администрация стала объяснять, что вывод американского контингента не означает "зеленого света" для Турции, а Трамп даже пригрозил "разорить" экономику Анкары, если та будет "уничтожать курдов". Но факт есть факт, операция турецких войск началась, а американцы мешать ей не стали. Решение главы Белого дома отойти в сторону возмутило конгрессменов от обеих партий до глубины души. "Как вообще можно поддерживать Эрдогана против курдов", - возмутился Грэм в комментарии для axios.com.

Ситуация осложняется тем, что кто бы и за что ни воевал в Сирии, в Вашингтоне темой номер один остается грядущий импичмент президента Дональда Трампа. Его противники демократы и союзники республиканцы готовятся к беспощадной битве. Политическая поляризация зашкаливает.

И вот на таком фоне глава Белого дома принимает решение, против которого его противники и сторонники выступили единым фронтом. Грэм назвал действия Трампа "крупнейшей ошибкой его президентства". Сенатор не скупился на критику: "Это откроет дорогу к воссозданию террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ) и все поменяет для нашей национальной безопасности". Такие слова от одного из ближайших политических союзников - последнее, что нужно главе Белого дома в разгар борьбы за выживание.

Против Эрдогана у вашингтонской элиты что называется - наболело

Дело в том, что против Эрдогана у вашингтонской элиты что называется - наболело. Ведь тот в последние годы проводил все более независимую от Белого дома политику, а "добил" американцев тем, что вопреки их протестам и даже угрозам приобрел зенитно-ракетные комплексы С-400 у России. Вашингтон грозил союзнику по НАТО санкциями и исключением из программы производства истребителя пятого поколения F-35, но тщетно. А сирийские курды, напротив, завоевали симпатии американской элиты. В 2015 году администрация Барака Обамы выбрала их союзниками для своих операций на севере Сирии, поскольку других боеспособных отрядов там тогда не нашлось. Анкара возмущалась, но Вашингтон попросту проигнорировал эти протесты и начал поставки курдам военной помощи.

Однако Трамп этих антитурецких настроений не разделяет. Более того, лично с Эрдоганом у него сложились достаточно теплые отношения. Возможно, глава Белого дома прояснит свою позицию 13 ноября, когда примет у себя турецкого лидера. Причем дело здесь не только в дружбе с Эрдоганом, но и во взглядах Трампа, который давно критиковал военные интервенции предшественников. "Различные группировки воюют здесь сотни лет, - написал он в среду в "Твиттер", комментируя операцию Анкары. - США никогда не должны были оказаться на Ближнем Востоке". Он даже принялся рубить правду-матку, указав пальцем на американский ВПК, которому "выгодны зарубежные конфликты". Примечательное высказывание, учитывая, что военное лобби в целом прежде горой стояло за Трампа, который затеял масштабную модернизацию вооруженных сил. Остается гадать, как дальше поведет себя глава Белого дома. Как показала практика, в условиях кризиса он больше доверяет собственным инстинктам и не слушает советников. С другой стороны, Трампу опасно гнуть свою линию и терять союзников в условиях, когда ему грозят импичментом.

Между тем

В Вашингтоне стартовал новый раунд торгово-экономических консультаций между США и КНР. Сам факт такой встречи, ставшей первой после недавнего обмена чувствительными ударами - с сентября Штаты на 15 процентов повысили пошлины на товары из Китая объемом 300 млрд долларов, а Пекин ответил введением 10-процентных дополнительных тарифов на американскую продукцию объемом 75 млрд долларов, - стал поводом для утечек сведений о переговорных позициях сторон в СМИ. По данным Reuters, Вашингтон рассматривает возможность заключить валютное соглашение с Пекином. Подробности предложения не раскрываются, но, вероятно, речь об обязательствах китайцев по недопущению девальвации юаня как эффективного средства стимулирования экспорта из Поднебесной.

Если компромисс по этому вопросу будет найден, то Вашингтон якобы расценит это как первый шаг к выработке всеобъемлющей торговой сделки, предметом которой среди прочего станут интеллектуальная собственность и передача технологий. Cо своей стороны, Bloomberg cообщает, что Пекин готов согласиться на "ограниченную сделку", которая будет предусматривать "заморозку" США дальнейшего повышения тарифов на импорт товаров из КНР в ответ на закупку дополнительных объемов Китаем американской сельхозпродукции. Анализ публикаций в официальных китайских СМИ также указывает на готовность Пекина к компромиссу в споре с США. "Не важно, сколько препятствий стоит на пути. Я надеюсь, что обе стороны используют эту возможность для взаимовыгодного исхода", - цитирует газета "Жэньминь жибао" профессора Университета международного бизнеса и экономики в Пекине Янга Вэйонга.