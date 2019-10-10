Средства, поступающие в Киргизию от трудовых мигрантов, необходимо направить на развитие экономики. К такому заключению пришли эксперты Азиатского банка развития (АБР) в исследовании, посвященном тому, как республике добиться более устойчивого роста. Согласно приведенным данным, денежные переводы от мигрантов значительно превышают объемы прямых иностранных инвестиций и грантов от международных организаций вместе взятых.

Как утверждает главный экономист АБР Такаши Ямано, за границей работает каждый шестой житель Киргизии - почти миллион человек. Причем наиболее высок уровень трудовой миграции на юге республики. Денежные переводы из-за рубежа здесь регулярно получают порядка 10 процентов семей. Тем не менее в основном эти средства тратятся на питание, одежду и бытовые нужды.

В международном финансовом институте полагают, что столь значимый для экономики ресурс необходимо использовать иначе. Правительству, по мнению экспертов АБР, необходимо озаботиться тем, чтобы денежные переводы направлялись в инвестиционные проекты. Поэтому властям, как полагают в Азиатском банке развития, нужно провести реформы финансового сектора и научить граждан более эффективно распоряжаться перечислениями из-за рубежа.

АБР не одинок в своих оценках. Примерно той же точки зрения придерживается и ряд политиков, а также руководство страны. Так, глава республики Сооронбай Жээнбеков еще двумя месяцами ранее заявил, что только за последние десять лет трудовые мигранты и соотечественники, проживающие за рубежом, перевели в Киргизию свыше 19 миллиардов долларов. Это больше объема прямых иностранных инвестиций (8,3 миллиарда долларов за тот же период) и экспорта КР (18 миллиардов).

По словам президента КР, переводы мигрантов не только поддерживают спрос на потребительском рынке. Средства, поступающие от трудящихся за рубежом, в последние годы начали вкладывать в развитие регионов - социальную инфраструктуру, включая детсады, школы, а также создание малых предприятий на местах. Однако, как сетует Сооронбай Жээнбеков, чиновники до сих пор по какой-то причине не могут наладить сотрудничество с земляками.

- Некоторые трудовые мигранты действительно вкладывают не только в потребительский рынок, но и в новые производства и предприятия, - утверждает, в свою очередь, лидер одной из местных политических партий Жениш Молдокматов. - Они привозят на родину не только деньги, но и опыт, новые технологии. Правительство все время говорит, что нам необходимо искать иностранных инвесторов, тогда как реальными инвесторами давно пора признать мигрантов.

Кстати



Объем денежных переводов мигрантов в Киргизию уже несколько лет подряд превышает два миллиарда долларов в год. В основном средства поступают из России, куда и отправляется основной поток трудоспособных граждан. Сумма, переведенная ими на родину, сопоставима с третью объема ВВП республики и превышает доходы бюджета.