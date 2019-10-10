Эльвира Набиуллина рассказала о снижении ключевой ставки

Нынешняя ситуация с инфляцией и тенденции по динамике потребительских цен позволят Банку России быстрее смягчать денежно-кредитную политику (ДКП). Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis в Сочи.

По ее словам, на ближайшем заседании совета директоров по ДКП (оно пройдет 25 октября и не является опорным) регулятор, как и раньше, обсудит последние тенденции по инфляции. При этом, уточнила она, ЦБ после этого заседания планирует опубликовать уточненный прогноз макроэкономических показателей, что обычно происходит только на опорных заседаниях (следующее такое заседание пройдет только 13 декабря).

В частности, Банк России может понизить прогноз по инфляции на 2019 год, который сейчас составляет 4-4,5 процента.

Набиуллина сообщила, что по движению ключевой ставки на заседании 25 октября будут рассматриваться разные варианты. "Сейчас говорить о том, конкретно, насколько будет снижена ставка, я бы воздержалась", - сказала глава ЦБ (цитата по "Интерфаксу").

Такие сигналы Банка России дают возможность почти не сомневаться в том, что на октябрьском заседании регулятор снизит ставку как минимум на 0,25 процентных пункта, до уровня 6,75 процента годовых, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Более того, увеличивается вероятность того, что ключевая ставка в октябре может быть снижена сразу на 0,5 процентных пункта, добавляет он.

По прогнозу аналитиков "ВТБ Капитала", ключевая ставка будет снижена на 0,25 процентных пункта в октябре и затем еще на 0,25 процентных пункта в декабре. Таким образом, к концу года ее значение должно составить 6,5 процента годовых.

В 2019 году Банк России трижды снижал ключевую ставку - в июне, июле и сентябре. Каждый раз регулятор опускал ее значение с шагом на 0,25 процентных пункта. Сейчас она составляет 7 процентов годовых. Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в России снижается быстрее прогнозов ЦБ и уже сейчас находится ниже 4 процентов.