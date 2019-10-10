Евросоюз наказал пошлинами США и Россию

Евросоюз не стал дожидаться, когда президент США выполнит обещание и введет пошлины против европейских товаров на 7,5 миллиарда евро. Брюссель проявил несвойственную ему расторопность и нанес упреждающий удар. Согласно опубликованному в официальном журнале ЕС постановлению, повышенные пошлины будут действовать на американские и российские сельхозудобрения. Так же в списке "пострадавших" - химическая продукция из Тринидада и Тобаго. Стоит обратить внимание на прозвучавшее по поводу новых тарифов объяснение европейских чиновников. Они обосновали их тем, что три упомянутых страны продают свой товар в 28 государствах единой Европы по цене более низкой, чем аналогичный товар предлагают местные компании. А значит "свои" проигрывают в конкурентной борьбе.

Речь идет о существенных годовых объемах - 750 тысяч тонн американских удобрений, более 600 тысяч тонн российских и почти 370 тысяч тонн из Тринидада и Тобаго. С жалобщиками тоже все ясно: это европейская ассоциация, которая объединяет производителей, выпускающих на территории Старого света более 50 процентов карбамидно-аммиачной смеси. Именно им перебежали дорогу американские и российские кампании.

Но нынешнее повышение пошлин - не рядовой спор хозяйствующих субьектов, решение которого на неопределенное время зависло во Всемирной торговой организации. В ситуации, когда мир находится на пороге глобальной торговой войны, чреватой разрушением всей системы ВТО, предпринятый еврочиновниками в интересах европейских производителей шаг может оказаться "спусковым крючком" для куда более масштабного обмена ударами в других, не связанных с удобрениями, отраслях. СМИ сообщают, что в Вашингтоне подготовлен список европейских товаров на 25 миллиардов долларов, которые по команде Трампа обложат дополнительными пошлинами. Причем в отношении товаров на 11,2 миллиарда долларов размер тарифов может достигать 100 процентов. Немецкая Die Welt называет страны, которые сильнее всего пострадают от введенных американцами ограничительных мер - Германия, Франция, Британия и Испания. С приходом новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен торговые отношения между Вашингтоном и Брюсселем не улучшились и говорить о разрядке в них преждевременно. Тем не менее, президент Трамп медлил с введением дополнительных пошлин на европейские товары, хотя имел на это полное право, согласно утвержденному ВТО вердикту. Но также очевидно, что принятое Евросоюзом решение в отношении пошлин на карбамидно-аммиачные смеси, развязало руки Белому дому.

Что касается России, то европейские власти пытаются доказать в ВТО искусственное субсидирование государством российских производителей химических удобрений. Эксперты утверждают, что по этому спору ВТО решений не принимал и в ближайшее время не примет. А значит вероятность отмены новых пошлин на российские сельхозудобрения в обозримом будущем минимальна.