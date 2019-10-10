Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла "бронзу" в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в немецком Штутгарте.

По сумме четырех упражнений Мельникова набрала 56,399 балла. Сама спортсменка осталась довольна своим прогрессом на бревне. Комбинация на нем получается все лучше и стабильнее. А вот брусья Ангелине не удались, что чуть-чуть смазало впечатление от медали у старшего тренера сборной Валентины Родионенко.

Однако "бронза" есть "бронза". К тому же Мельникова не так много уступила обладательнице "серебра" китаянке Тан Сицзин (56,899). Более чем убедительную победу одержала американка Симона Байлз (58,999), которая защитила титул и завоевала уже 16-е "золото" чемпионатов мира.

Мельникова уже дважды была серебряным призером мировых первенств в командном турнире (2018, 2019). Но награда в личном многоборье для нее первая в карьере.

- Мне кажется, я расту постепенно. Это мой третий чемпионат мира и на всех трех турнирах мои программы были достаточно конкурентоспособными. Но мне не удавалось показать то качество исполнения, чтобы претендовать на медаль, - отметила Ангелина в эфире "Матч ТВ". - Поэтому я очень рада, что мне наконец все удалось и я попала на пьедестал.

После трех видов программы медальный зачет чемпионата мира возглавляет команда США, завоевавшая две золотые награды. Сборная России занимает второе место с золотой, серебряной и бронзовой наградами. Китайцы идут третьими (0-2-0).