Руководители организаций, проводящих кадастровую оценку недвижимости, будут нести персональную ответственность за качество проводимой работы. Правительство обещает гражданам трактовать все ошибки в их пользу.

Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрел поправки для дальнейшего совершенствования процедур государственной кадастровой оценки. Кадастровая стоимость объектов недвижимости используется в том числе для начисления налогов. В 2017 году был введен новый порядок проведения процедуры оценки и методика расчетов, и это стало вызывать множество вопросов у граждан, особенно в тех случаях, когда кадастр стал значительно превышать рыночную стоимость недвижимости. Люди пошли оспаривать оценку имущества в специальные комиссии и суды.

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой". Любые ошибки, заявил глава правительства, будут рассматриваться в пользу владельца недвижимости, и если при ее исправлении стоимость объекта уменьшается, то она будет уменьшена за весь период - с того дня, как была внесена в единый госреестр.

Любые ошибки, заявил премьер, будут рассматриваться в пользу владельца недвижимости

Меняется механизм внесудебного установления кадастровой стоимости на уровне рыночной. "Государственные оценщики теперь будут детально рассматривать каждое обращение по ее определению, а не так формально, как это было ранее в комиссиях", - заверил Медведев. "Кроме того, будет установлен не только режим непрерывного надзора за этой процедурой, но и персональная ответственность руководителей организаций, которые такую кадастровую стоимость оценивают", - добавил премьер.

"Банковский роуминг" устранят

Правительство устраняет комиссии за перевод средств между регионами в рамках одного банка. Соответствующие поправки в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" рассмотрены на заседании. "Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, сегодня кредитные учреждения пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не несут никакой нагрузки, а в одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами. "Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже не затратах, поэтому такая межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - заявил премьер-министр.

В этой связи правительство предлагает указать в законе, что размер комиссии при переводе средств между счетами физлиц внутри одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных внутренних структурных подразделениях.

Между тем

Кабинет министров утвердил основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений. В течение двух недель документ планируется доработать для внесения в Госдуму. Как сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, кабмин заинтересован в том, чтобы новые нормы в отношениях государства и инвесторов заработали с 2020 года. Новые нормы направлены прежде всего на отечественного инвестора, пояснил он. Во-первых, государство гарантирует неприменение ухудшающих норм в течение трех лет после их введения. Во-вторых, предлагается заключение специальных соглашений с предпринимателями, инвестирующими от 1,5 миллиарда рублей. Соглашения станут гражданско-правовой основой для исполнения сторонами своих обязательств и ответственности при неисполнении.