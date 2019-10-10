Горбачев оказался самым упоминаемым политиком прошлого

Фонд "Петербургская политика" представил рейтинг присутствия политиков-ветеранов в текущей повестке. Некоторым "ветеранам" удается избежать медийного и политического "забвения", но это, скорее, исключения, сделали вывод в фонде. Рейтинг возглавил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Основанием для включения в список стала интенсивность упоминания в федеральных и региональных СМИ высокопоставленных и знаковых политиков, пик карьеры которых прошелся на период с 80-х годов XX века до 2012 года.

Среди ярких фигур в политике, которым удалось избежать забвения, - Михаил Горбачев. В 2019 году журналисты упоминали его 38 830 раз.

На втором месте оказался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который ушел в отставку в 2010 году. В его "активе" 11 207 упоминаний. На третьей позиции ушедший тогда же бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев (7200 упоминаний).

За ними следуют экс-глава Минфина, председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов (6700), бывший министр обороны СССР, маршал, член ГКЧП Дмитрий Язов (3900) и бывший премьер Михаил Касьянов (2820). В десятке также -экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель (2430), экс-президент Башкирии Муртаза Рахимов (2365), бывший советский премьер, ныне сенатор Николай Рыжков (1679).

Всего в рейтинге сто ныне живущих политиков-ветеранов, некоторые из них сделали карьеру еще в брежневскую или горбачевскую эпоху.

Значительная часть упоминаний политиков-"ветеранов" в СМИ связана с событиями прошлого, рефлексия относительно которых часто носит эпизодический и поверхностный характер, - отметили аналитики. Присутствие их в СМИ сводится к упоминанию юбилейных дат, редких интервью, материалам по истории конкретных регионов.

Большинство политиков после ухода с высоких должностей не находят себя, однако иногда сохраняют значимость на уровне региона, отметили в фонде. Исключения есть, но в целом же политики и управленцы прошлых эпох в России не востребованы, вынесли вердикт аналитики. Разрыв поколений в правящих элитах привел к тому, что "наработанные личные и деловые связи перестали быть актуальными", считают эксперты фонда. Значимым фактором по естественным причинам является и преклонный возраст завершающих карьеру политиков, что приводит к снижению мотивации присутствовать в "медийном потоке".